Los libros del Oscar: novelas, biografías y crónicas que ya conquistaron Hollywood

Antes o después de la premiación mayor del cine, el próximo domingo, en las librerías se pueden encontrar varios de los títulos que inspiraron las producciones más nominadas Crédito: UP

Daniel Gigena SEGUIR 28 de febrero de 2018

Cuando se conocieron las películas nominadas al Oscar, las librerías comenzaron a poblarse de las historias que habían interesado a la Academia. La forma del agua, Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, Mudbound y The Post, por mencionar las candidatas más fuertes al premio que se entregará el domingo, tienen estrecha relación con novelas, autobiografías y crónicas que, en la mayoría de los casos, inspiraron los films. Algunos de esos libros ya están traducidos al español, mientras que otros se reeditan en lengua extranjera y pueden conseguirse en tiendas virtuales.

Con el estreno de The Post, en España se reeditó la autobiografía de Katherine Graham, Una historia personal (Libros del K.O.), en la que la propietaria de The Washington Post cuenta los entretelones que la enfrentaron a la administración de Richard Nixon. Ese libro, que acaso aborda una época del periodismo ya ida para siempre, obtuvo el premio Pulitzer en 1998 y fue leído en clave fílmica por Steven Spielberg.

Las novelas en las que se basaron dos de las favoritas para el premio a la mejor película, La forma del agua, dirigida por Guillermo del Toro, y Llámame por tu nombre, de Luca Guadagnino, ya están en librerías locales. En la primera, Del Toro y Daniel Kraus combinan sus talentos para crear una historia de amor entre dos seres radicalmente distintos. Ambientada en la ciudad de Baltimore en plena Guerra Fría, transcurre en el centro de investigación aeroespacial Occam, adonde ha llegado un ser extraordinario capturado en el Amazonas.

En Llámame por tu nombre, de André Aciman (el autor hace un cameo en el film), un estudiante norteamericano viaja a Italia para profundizar en sus estudios de arqueología durante un verano. En el pueblo costero donde se instala surgirá la historia de amor entre él y el hijo adolescente de la familia que lo recibe. La casa donde vive Elio con sus padres es un refugio de belleza, cultura y armonía, donde adultos y jóvenes viven rodeados de libros antiguos y contemporáneos firmados por Heródoto, Joseph Conrad y la sutil poeta italiana Antonia Pozzi.

Para profundizar en los orígenes de los films reconocidos por Hollywood, vale la pena seguir buscando en los anaqueles de las librerías.

La forma del agua

De Guillermo del Toro y Daniel Kraus (Umbriel)

Desde el primer momento, film y libro tuvieron un lanzamiento simultáneo: la misma historia recreada por dos artistas, en literatura y en cine. La forma del agua combina la fantasía, el terror y el género romántico, además de un homenaje a las comedias musicales y a los relatos de H. G. Wells. La película recibió 13 nominaciones para la 90a entrega de los premios Oscar, incluidas las categorías de Mejor Película, Director, Guion Original y Mejor Actriz (Sally Hawkins).

Llámame por tu nombre

De André Aciman (Alfaguara)

La novela, de 2007, narra un romance entre un adolescente y un joven estadounidense. Además de contar la pasión entre ambos, el film retrata los años 80 italianos con ironía y belleza. Elio es un chico judío estadounidense de diecisiete años y vive con sus padres en una casa cerca del río Piave, en el norte de Italia. Oliver, judío estadounidense, viaja durante el verano de 1983 para asistir al padre de Elio. El chico es un lector introspectivo -se lo ve con varios ejemplares en mano en la película, como El corazón de las tinieblas, de Conrad- y un prodigioso pianista, y tiene poco en común con Oliver. La película está nominada a Mejor Película, Mejor Actor (Timothée Chalamet), Mejor Guion Adaptado (nada menos que por James Ivory) y Mejor Canción Original.

Las horas más oscuras De Anthony McCarten (Crítica)

Se distribuyó en diciembre en el país y desde entonces es un modesto best seller. El libro reconstruye los días de mayo de 1940 en Gran Bretaña, en guerra contra el régimen nazi. Poco después de convertirse en primer ministro, Winston Churchill debe lidiar con un panorama de derrota y escepticismo, con un partido que conspira contra él y un país sobre el que se avecina una catástrofe. McCarten consigue capturar los instantes decisivos en una narración día a día y hora a hora y es fruto de una investigación que va del 10 al 29 de mayo, cuando los soldados británicos y franceses derrotados por los alemanes embarcaron en Dunkerque para refugiarse en Inglaterra (ese mismo episodio está narrado desde otro punto de vista en la película de Christopher Nolan). El film, dirigido por Tim Brevan, está nominado a seis premios, entre otros, Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Actor (obsesionado a la hora de preparar un discurso, Gary Oldman, como un chispeante Churchill, busca un libro de Séneca en su enorme biblioteca. No lo encuentra).

Painfully Rich. J. Paul Getty and His Heirs

De John Pearson (Bloomsbury Publishing)

Este libro de no ficción cuenta las historias de los herederos del multimillonario magnate petrolero J. Paul Getty, en particular de John Paul Getty III, secuestrado por la mafia italiana. El plutócrata se rehusaba a pagar el dinero del secuestro, hasta que fue convencido por la madre del joven. John Pearson, autor de biografías de familias tan variadas como los Churchill, la Familia Real Británica y los Devonshire, publicó en 1995 esta saga de los Getty, en la que se basó Ridley Scott para filmar Todo el dinero del mundo. La película está nominada a Mejor Actor de Reparto para Cristopher Plummer.

Mudbound

De Hillary Jordan (Berenice)

Los Jackson son una familia de agricultores negros que a lo largo de años de esfuerzos han logrado tener algo de estabilidad en el sur de los Estados Unidos. La tierra que trabajan es comprada por los McAllan, una familia blanca cuyas habilidades para los negocios y la agricultura no son las mejores. La amistad entre los dos jóvenes de ambas familias, ambos veteranos de guerra, y su camaradería enfurecen al padre del joven McAllan. Al mismo tiempo, la película -sin estreno en el país- cuenta el proceso de expropiación de tierras en épocas de la segregación racial. Concebida como una épica de seres comunes, la novela de Hillary Jordan fue elogiada por la novelista Barbara Kingsolver. La película, nominada a cuatro Oscar, tiene dirección de Dee Rees y producción de Netflix.

Bonus track

Victoria & Abdul, dirigida por Stephen Frears y nominada a dos Oscar, está inspirada en Victoria & Abdul. The True Story of the Closest Confidant, de Shrabani Basu, que cuenta la historia de la relación de amistad entre la reina Victoria y Abdul Karim, "el Munshi". Molly's Game, el debut como director de Aaron Sorkin, está inspirada en el libro del mismo nombre: la historia real de la mujer de 26 años detrás del juego de póker clandestino más exclusivo y peligroso del mundo. El film está nominado por Mejor Guion Adaptado. Wonderstruck, la nueva película de Todd Haynes, está basada en la novela homónima de Brian Selznick, protagonizada por un niño y una niña que habitan épocas diferentes: 1927 y 1977.