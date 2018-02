De los lectores: cartas & mails

28 de febrero de 2018

Va a discutirse en el Congreso un proyecto de ley sobre el aborto. Este anuncio ha generado diversas reacciones, tanto en los círculos interesados como en los políticos, el periodismo y la población en general. Es lo que cabe esperar de un tema tan importante y trascendente, que finalmente será resuelto por quienes representan a la ciudadanía: los diputados, los senadores y el Presidente. El diálogo, las posturas diversas, los eventuales acuerdos no deben sorprendernos ni enojarnos. Así es como funcionan el sistema democrático y la república; no con manifestaciones tumultuosas y violentas o con juicios sesgados o apresurados que impiden la mesura y meditación que exige lo que se debate: la vida o la muerte de alguien por nacer.

Plan de EPOF

En la Argentina, 3,5 millones de personas conviven con alguna enfermedad poco frecuente (EPOF), que se caracterizan por su complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva, y altos niveles de mortalidad y discapacidad. En 2011 se sancionó la ley nacional 26.689 para el "cuidado integral de la salud de las personas afectadas por EPOF". Fue reglamentada por el decreto 794/2015. La ley y su decreto establecen que el Ministerio de Salud de la Nación debe crear un organismo especializado, un listado de EPOF, un consejo consultivo honorario (CCH) de expertos que incluya a las ONG y un registro nacional, entre otras acciones, en el marco de un programa nacional de EPOF. Sin embargo, en siete años poco se ha logrado. El CCH sesionó dos veces desde 2015. El listado y registro aún no existen y el programa carece de acciones que impacten positivamente en la vida diaria de las personas. Hasta la Defensoría del Pueblo de la Nación intervino de oficio ante el ministerio y no obtuvo respuestas satisfactorias. Mientras tanto, la mitad de las provincias todavía no han adherido a la ley, por lo que sus ciudadanos deben hacer un camino aún más largo para acceder a su derecho a la salud. Entre el gobierno anterior y el actual, poco ha cambiado. Hoy, Día Mundial de las EPOF, seguimos sufriendo de una enfermedad mucho más frecuente en la Argentina: la desidia y el desinterés, que cuestan vidas y también recursos estatales, porque ante los malos diagnósticos y tratamientos las EPOF generan mayores complicaciones. Lo que necesitamos no es difícil: un plan nacional de EPOF (que la propia sociedad civil ha presentado como propuesta ante las autoridades). Y, claro, el interés de las autoridades para que 3,5 millones de argentinos vivan con dignidad.

Privilegios

Indignación y vergüenza ajenas me provocó leer la noticia de que la Justicia falló a favor de Fernando de la Rúa. No puede ser que los políticos sigan abusando y tomando cuanto privilegio esté a su alcance. De la Rúa no pudo cumplir con el mandato para el que fue elegido, es más, renunció voluntariamente al cargo, por lo cual entiendo que no debería percibir ni jubilación, al no haber completado su gestión. Ahora consiguió no pagar Ganancias recurriendo ante la Justicia. ¿Será que los políticos que quebraron el país por más de setenta años no se dan cuenta de que tienen que empezar a hacer algún sacrificio? Hasta ahora sus errores los pagan los ciudadanos comunes. Por favor, renuncien a los privilegios que ustedes mismos se pusieron.

Campos inundados

El partido de Junín, provincia de Buenos Aires, sufrió desde octubre de 2016 hasta fines de 2017 enormes inundaciones en sus campos. El Ministerio de Agroindustria provincial en marzo de 2017 dictó la resolución 53/17, que especialmente incluía diversas partidas de campo de Junín afectadas casi totalmente, y emitió los Cedaba (certificados oficiales), en los que reconocía la magnitud del desastre en ellos para el período 1/10/2016 al 31/3/2017. Dicha resolución requiere un decreto de la gobernación que la convalide para poder efectivizarse, que hasta ahora la gobernadora no ha firmado, por lo tanto dicho beneficio no se puede ejercer. En junio de 2017, ante la gravedad de la situación, la gobernación firma el decreto 206/17, en el que se resuelve la emergencia-desastre de todo el partido de Junín desde el 1/1/2017 al 30/6/2017, decreto que a quienes estábamos incluidos en la resolución anterior no nos comprende porque la provincia no nos permitió presentarnos, al argumentar que "se superponían parcialmente los beneficios". Por lo tanto, aquellas partidas de campo incluidas en la resolución 53/17, que eran las más afectadas por la inundación, no nos beneficiamos y debimos seguir pagando el inmobiliario básico y el complementario de 2017 y 2018 como si estuviésemos en las mejores condiciones de producción.

Espero que las autoridades bonaerenses, especialmente la gobernadora, tomen nota de este desajuste administrativo y pongan las cosas en orden con la firma del decreto que convalide la resolución ministerial 53/2017.

Museo Sívori

El Museo Sívori cuenta con un singular edificio, emplazado en uno de los lugares más lindos de Buenos Aires. En él se desarrollaban diferentes talleres de artes plásticas y concursos periódicos de manchas, a los que asistían cientos de personas de los barrios cercanos. Los fines de semana era muy agradable ver a actores invitando a participar de los espectáculos para niños y adultos. Todo eso se ha perdido. Si bien se ha realizado una muy buena puesta en valor del edificio, digamos que casi "aséptica", perdió el encanto del acercamiento a los vecinos, y si sumamos que una familia tipo (dos adultos y dos adolescentes) debe pagar 120 pesos para ingresar, lamentablemente debo decir que el Museo Sívori se alejó de la gente.

