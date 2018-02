Meijide, a favor de que se discuta

28 de febrero de 2018

La exintegrante de la Conadep Graciela Fernández Meijide se mostró ayer a favor del debate en torno a la despenalización del aborto y consideró que "el legalizarlo no obliga a más mujeres a abortar, pero sí les permite a aquellas que lo necesiten hacerlo con seguridad".

"A pesar de que se promovieron iniciativas de educación sexual, no se logró terminar con los abortos clandestinos de mujeres que, por los motivos que sea, no pueden seguir adelante con semejante responsabilidad, y me parece que en ese sentido penalizar es un contrasentido", explicó Fernández Meijide en declaraciones a Radio Provincia.

Meijide dijo que le "encantaría" que en esta discusión "no se pusiera énfasis en la religión, porque esto pasó con el divorcio, con el matrimonio igualitario, y no obliga a divorciarse, no obliga a abortar, pero significa que les da posibilidad a los que necesiten hacerlo".