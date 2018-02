Moyano denunció a Elisa Carrió ante la Justicia por incitación a la violencia

El líder gremialista lleva la discusión con la legisladora y aliada de Cambiemos a la Justicia Fuente: Archivo

27 de febrero de 2018

Luego de las declaraciones de la diputada Elisa Carrió en las que calificó a Hugo Moyano de "criminal", el líder camionero denunció hoy ante la Justicia a la diputada de la Coalición Cívica (CC-ARI) por "incitación a la violencia, instigación a cometer un delito y apología del crimen".

La réplica fue un nuevo capítulo del enfrentamiento público entre ambos y una consecuencia directa de las denuncias que la diputada impulsó en la Justicia.

Moyano hizo su presentación a través de su abogado Daniel Llermanos, quien incluso extendió la denuncia a todas aquellas personas que hayan respaldado las declaraciones de Carrió. Después de la multitudinaria marcha convocada por Hugo y Pablo Moyano, Carrió rompió el silencio en una entrevista con el diario El País de Uruguay y apuntó directamente contra el líder Camionero: "Es el jefe de la mafia sindical en la Argentina".

En ese sentido, Carrió incluyó en sus declaraciones a su hijo Pablo Moyano, quien también está acusado de presunto fraude y asociación ilícita en la causa en que se investiga al club Independiente.

"Es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo, seguro. Y cuando digo criminales, digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas", afirmó Carrió.

Tras los dichos, Pablo Moyano fue el encargado de responderle rápidamente: "Ni Hugo ni yo fuimos funcionarios en la dictadura cuando mataban gente. Ella sí. Que Carrió demuestre que somos asesinos. Se nota que a los gorilas les dolió la marcha", desafió Moyano. Además, anticipó que la diputada tendría que demostrar sus dichos ante la Justicia. "Que les explique a mis hijos que soy un asesino. Que lo demuestre en la Justicia o en un psiquiátrico", apuntó Moyano en contra de Carrió