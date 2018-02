La increíble autocrítica de Lautaro Martínez pese a su hat-trick en la Libertadores y el aplauso de Guillermo Francella

Lautaro Martínez

28 de febrero de 2018

"No me gustó el partido que hice. Perdí muchas pelotas y me voy muy enojado". La mirada, sin contemplaciones, sorprendió a varios. Con la pelota bajo el brazo después de conseguir un hat-trick histórico en el debut de Racing en la Copa Libertadores, Lautaro Martínez se retiró ovacionado del Cilindro de Avellaneda tras una actuación estelar en el éxito el 4-2 ante Cruzeiro. Sin embargo, el goleador insistió en su disconformidad. "No resolví bien varias jugadas. En el primer gol de Cruzeiro perdí mal la pelota, me la robaron. Tengo que seguir mejorando", completó su análisis, lo que marca el nivel de autoexigencia que tiene el atacante. Y agregó: "Me voy enojado, pero contento porque el equipo debutó y ganó".

Lautaro Martínez, de 20 años, se empeña en convertirse en una de las figuras excluyentes en el fútbol argentino. Sus tres goles fueron los primeros que mete a nivel internacional con Racing. Anteriormente tenía cuatro partidos sin tantos en la última Sudamericana. La inteligencia y la tranquilidad para definir relucen entre sus tantos atributos. Y su vasto repertorio dentro del área parece aumentar en cada partido.

Según los datos de la empresa Opta, hay una estadística que potencia la brillante actuación del bahiense en el debut triunfal: es el segundo futbolista que mete un hat-trick para un elenco argentino frente a un adversario brasileño por la Copa Libertadores. El anterior había sido Guillermo Barros Schelotto (Boca), frente a Paysandu, en 2003

En el inicio del partido, el delantero estampó su apellido en el marcador con un gran anticipo -estaba unos centímetros en off side- tras otro tiro libre preciso de Neri Cardozo. Después llegó el turno de una de las acciones por las que Martínez terminó enojado. "No estuve bien en algunas resoluciones, perdí una pelota que nos costó un gol", explicó, y se refirió a una jugada equívoca que ensayó en el primer tiempo y que derivó en el cabezazo goleador del uruguayo Giorgian de Arrascaeta para el provisorio 1-1 del conjunto de Belo Horizonte. "Si Martínez dijo que no le gustó como jugó, habla bien de él porque tiene ansias de superación, y yo me siento igual", dijo su compañero Ricardo Centurión.

El grito desaforado llegó en el 2-1 de Racing, después de una jugada preparada en un tiro libre. Y en el segundo tiempo también mostró sus cualidades de cabeza, para sellar su triplete. Lautaro lleva 19 goles en 46 partidos disputados en su corta carrera en la primera división de la entidad de Avellaneda.

Sin Eduardo Coudet en el banco de suplentes -cumplió la fecha de suspensión de cuando era entrenador de Rosario Central-, Ariel Broggi fue el encargado de comandar a la Academia. Y en la conferencia de prensa dejó una declaración particular que finalizó con una sonrisa. "A Lautaro lo vamos a atar a una silla para que no se vaya en junio. El Chacho Coudet ya le habló a la madre en Bahía Blanca, empezamos a seducirlo. Nuestro deseo es que se quede de por vida".

Antes, durante y después del partido, las tribunas del Cilindro se rindieron ante el brillo de su niño mimado: "Para Lautaro, la selección", volvieron a pedir. El actor Guillermo Francella lo aplaudió a rabiar desde la platea. Y el entrenador Jorge Sampaoli, como en cada uno de los partidos que Martínez juega de local, estuvo en un palco. Con un espacio prácticamente asegurado para la gira que la Argentina realizará en marzo por Europa (el 22 se medirá frente a Italia en Manchester y el 27 contra España en Madrid), el delantero le bajó el tono a la ansiedad generalizada. "Yo trabajo para mí y para mi equipo, y me pone feliz que hayamos ganado. Lo demás se verá". Este jueves, el DT casildense dará a conocer a los citados del fútbol internacional para estos dos amistosos.

Lo cierto es que en febrero de este año Sampaoli se acercó dos veces a ver a Lautaro Martínez en la cancha. En los dos encuentros, el juvenil respondió con hat-trick. Le marcó tres goles a Huracán en la Superliga y anoche tres a Cruzeiro en la Libertadores. Su jerarquía pone a celebrar a varios.

