Los mejores puntos de Diego Schwartzman en Acapulco y lo que dijo Juan Martín Del Potro sobre su presente

28 de febrero de 2018 • 07:41

Diego Schwartzman no se detiene. Campeón el domingo pasado en el ATP 500 de Río de Janeiro, anoche venció por 6-2 y 6-4 al español Fernando Verdasco, que también había sido su rival en la final del torneo carioca.

La confianza del Peque está a tope. Y en el mejor momento de su carrera (ocupa el 18° puesto del ranking mundial), se medirá hoy en octavos de final ante el estadounidense Ryan Harrison (60), quien se impuso sobre su compatriota John Isner (19°) por 6-3 y 7-6 (7-5). El partido se disputará a las 20.30 de nuestro país (ESPN play).

"Fue una victoria que se me facilitó porque venía con mucha confianza del título en Río de Janeiro. Practiqué dos veces para estar listo para este partido, porque era otra cancha y otra superficie. Haberme medido ante Verdasco me ayudó porque él llegó a Acapulco en las mismas condiciones que yo". Acerca de haber enfrentado al mismo jugador en el término de tres días, mencionó: "A veces, el tenis es un poco loco acerca de los cuadros, pero me divertí mucho y es una buena parte de la temporada para mí".

Estos fueron las principales secuencias de juego ante Verdasco, ex N° 7 del mundo y que fue el verdugo de la Argentina en la Copa Davis 2008, en Mar del Plata:

El punto final de Schwartzman

Unas horas antes en la noche de Acapulco, y en apenas una hora de juego, Juan Martín del Potro, número uno del tenis argentino y sudamericano, venció por 6-1 y 6-2 a Mischa Zverev en su debut en el ATP 500. El tandilense, que definió el partido ante el alemán con un saque ganador, jugará en la segunda rueda contra el español David Ferrer (39°), quien anoche venció al ruso Andrey Rublev (32°) por 6-4 y 6-3. El encuentro se disputará desde las 0.20 del jueves de nuestro país (transmitirá ESPN play).

"Tuve un buen partido, una buena primera ronda ante un rival difícil. Devolví bien. Era clave para el rival de hoy. Sé que puedo sacar un poco mejor, lo voy a necesitar para el próximo partido. Estoy tratando de ir de menos a más. Y mi nivel tiene que aumentar un poco porque el próximo rival es muy bueno. Ojalá que lo pueda hacer aún mejor", aseguró Delpo, el No. 9 del mundo, tras la victoria No. 491 de su carrera en el ATP World Tour.

Del Potro habló además sobre su estado general: "No me siento como a los 20 años. Ya tengo casi 30 y mi cuerpo ya es de los más viejos del tour. He sufrido muchas cirugías, he estado mucho tiempo sin jugar, he tenido mucho esfuerzo mental, mucho sacrificio. Se siente en el cuerpo después de tantos años de carrera, después de tantos viajes y partidos, de tanta exigencia. Pero si la salud me acompaña, voy a seguir jugando porque la paso muy bien".

Juan Martín Del Potro se mostró muy sólido ante Zverev Fuente: AFP