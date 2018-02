"No entiendo los insultos; hay un nivel de agresividad hacia Mauricio muy grande", la defensa de Carlos Tevez a Macri

Carlos Tevez habló del presente del fútbol argentino y de política.

28 de febrero de 2018 • 09:21

Carlos Tevez, referente de Boca y muy cercano al macrismo, salió a defender al presidente Mauricio Macri, , tras varias semanas en las que se habló de una supuesta conspiración del Gobierno para favorecer al conjunto xeneize, lo que provocó que el presidente fuera insultado en varios estadios del fútbol argentino. El Apache aseguró no entender la reacción de la gente e intentó minimizar la polémica, que ayer volvió a quedar en el centro de la opinión pública.

"No entiendo los insultos a Macri. Hay un nivel de agresividad hacia Mauricio muy grande. El fútbol es el fútbol. No creo que tenga tanto tiempo para armar todo eso [respecto de digitar árbitros] con los quilombos que tiene el país. A veces se gana y a veces se pierde. Es algo normal y siempre pasó, pero la gente se trata de comunicar así. No sé si es bronca por lo que pasa en la calle", sostuvo Tevez en una charla con la CNN en español.

La férrea defensa de Tévez a Macri por los insultos en la cancha 3:12

Video

Y agregó: "Ahora todo el mundo sabe de fútbol y política, y tenemos que sacar un poco el foco de eso. Cuando yo era chico y vivía en el barrio no sabía lo que era la política. La política hoy es un River o Boca. O sos macrista o soy kirchnerista".

Las declaraciones se dieron en un contexto de creciente sensibilidad respecto de la actuación de los referís en la Superliga y las reacciones de los hinchas contra Macri, lo que provocó además un sinfín de humoradas en las redes sociales.

"Saludaron" a Macri en la cancha de San Lorenzo 0:22

Video