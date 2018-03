Rubinstein habló sobre la atención de inmigrantes en hospitales públicos: "La salud no es gratuita, alguien la paga"

Los gobiernos de Bolivia y Argentina protagonizan un conflicto respecto de la atención médica gratuita de sus ciudadanos Fuente: Archivo - Crédito: Maxie Amena / LA NACION

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, habló sobre el entredicho entre la Argentina y Bolivia por la atención médica gratuita de inmigrantes y aseguró que si bien el servicio nacional es gratuito, "alguien lo paga".

"La Argentina ha sido un país con una enorme tradición en salud pública, es parte de nuestra más sana tradición. Pero la realidad también es que la salud no es gratuita, alguien la paga. Si la cuenta no la paga el usuario, que así debe ser porque la población no debe pagar de su bolsillo, alguien paga. Es fundamental que empecemos a transparentar eso", indicó el funcionario en diálogo con radio Mitre.

Respecto de la cantidad de personas de nacionalidad boliviana que se atienden en el país dijo que no tiene cifras oficiales pero que en la provincia de Jujuy, entre el 7 y el 10 por ciento del total de prestaciones son a inmigrantes.

Asimismo, sobre el pedido del gobierno de Mauricio Macri para que los argentinos tengan las mismas condiciones que los bolivianos en el país, indicó: "Este acuerdo de reciprocidad no fue aprobado por la cancillería, fue rechazado".

"Frente a eso se está debatiendo en Jujuy si deberían arancelarse las prestaciones a los no residentes", dijo Rubinstein.

El ministro de Salud también se refirió al sistema en general y advirtió: "Hay que empezar a debatir cómo se financia la salud pública en nuestro país. Hay que ampliar la cobertura de salud, reducir las inequidades. Es inadmisible que en la Argentina entre provincias ricas y pobres exista el doble de mortalidad infantil, por ejemplo. Es inadmisible que el lugar donde se ha nacido o toca vivir sea el principal determinante de los resultados sanitarios".

En las últimas semanas, los gobiernos de Bolivia y la Argentina protagonizan un conflicto respecto de la atención médica gratuita de sus ciudadanos. Mientras que en nuestro país se atiende sin cobro, en el país limítrofe la situación no es la misma, por lo que desde Cancillería solicitaron al país vecino que se suscriba a un acuerdo de reciprocidad, que fue denegado.

