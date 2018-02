Esmeralda Mitre, sobre su separación de Darío Lopérfido: "Siempre seremos familia, pero cada uno tenía que hacer su camino"

Tras 11 años juntos, Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido decidieron separarse Fuente: Archivo - Crédito: revista ¡HOLA!

28 de febrero de 2018 • 09:21

Luego de 11 años de relación y en los mejores términos, Darío Lopérfido y Esmeralda Mitre decidieron tomar caminos diferentes. A pesar de que fue una dura decisión, no tuvo que ver con el amor y el respeto que se tienen, sino con los proyectos a futuro que no les permiten compartir la vida de pareja. "Sí, es cierto, nos separamos. Darío y yo vamos a ser familia toda la vida. Tenemos un vínculo que va más allá de lo definible. Hay un ciclo de cada uno que por el recorrido de la vida se cierra en este momento. Somos y seremos familia para siempre. No es un dicho es la realidad. Seguiremos haciendo cosas juntos como siempre hicimos y más que nunca. De hecho, ya estamos preparando un proyecto de cine juntos. Son 11 años y estamos en un momento en que cada uno tenía que hacer su camino. Nadie sabe qué puede pasar el día de mañana. El amor estará siempre, sólo cambia de forma o estilo. Somos un bloque, una relación que no tendrá definición. Creo que el vínculo es inquebrantable en su profundidad. Lo que Darío decida siempre tendrá mi apoyo intelectual y familiar. Siempre seremos equipo", contó Esmeralda a LA NACIÓN aún triste por la ruptura.

Esmeralda y Darío estuvieron 7 años de novios y, a fines de 2014, decidieron pasar por el altar. Se casaron en la parroquia Santo Domingo de Guzmán en la localidad de Acasusso. La fiesta, para 400 invitados, se realizó en el Tenis Club Argentino. Él se encuentra trabajando desde febrero de 2017 en Alemania, donde fue designado ministro plenipotenciario ante la Unión Europea y ella decidió apostar a que crezca su carrera como actriz con muchos proyectos dentro de la Argentina. Tiene planeado hacer una obra en el Complejo Teatral San Martín y una película con Pablo Bossi, en septiembre. Lo que hace que, por ahora, sus vidas vayan por vías distintas. Es una decisión muy reciente, ya que se encuentran recién llegados de Europa, pero mas allá del amor que aún se tienen, cada uno debía seguir con su destino.

Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido enfrentarán este año nuevos desafíos laborales, pero los encontrará separados Fuente: Archivo - Crédito: revista ¡HOLA!