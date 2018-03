Jennifer Lawrence, sobre su ex Darren Aronofsky: "Todavía lo amo mucho"

La actriz, de 27 años, no solo desmintió el rumor de que estuvo en pareja con Chris Pratt sino que dijo que tiene una buena relación con sus ex Fuente: LA NACION

28 de febrero de 2018 • 10:32

Si hay una celebridad espontánea en Hollywood ella es Jennifer Lawrence . Sea por ser demasiado simpática o algunas veces un tanto brusca, la joven actriz nunca pasa desapercibida en las notas. Tras un largo noviazgo con Nicholas Hoult, compañero de elenco en X-Men, la ganadora del Oscar ha tenido varias historias. Dentro de las más recordadas se encuentran: el breve romance que tuvo con el cantante de Coldplay, Chris Martin, y su más reciente relación con el director Darren Aronofsky. Lo cierto es que su vida amorosa no tiene paz y hasta la vincularon con su compañero en Pasajeros, Chris Pratt . "Nunca tuve un amorío con Chris Pratt en Pasajeros", lanzó en una entrevista con el comediante Marc Maron.

Además de negar el rumor de que hubiese pasado algo con Pratt, Lawrence abrió la puerta a una nueva oportunidad con el director de Madre!, film destrozado por la prensa, con quien sintió tensión sexual desde la primera vez que se reunieron."Voló para acá, me propuso la película y se fue. Todo duró probablemente una hora y media. Y dije, ´él es sexy´. Recuerdo que yo estaba cargando a mi perro y cuando cerré la puerta le dije, 'Pippy, eso se llama tensión sexual'. Él se hizo el duro de conquistar por nueve meses, quizás más, eso me mató", reveló.

Tras dos años (o seis meses, de acuerdo a cual de las partes se consulte), se separaron. Sin embargo, Jennifer ante la pregunta del comediante sobre si su amor se había desvanecido, contestó: "No, todavía lo amo mucho". Ante la insistencia de Maron sobre si continuaba enamorada, remató: "Dios mío. No quiero hablar más de esto. Estoy compartiendo demasiado".

Más tarde, la actriz explicó que ella se lleva muy bien con sus ex, incluso que es amiga de la mayoría de ellos. "Tengo una teoría. Creo que es porque soy honesta. No creo que se pueda tener una relación mala con nadie si eres honesto. Todo el mundo sabe cómo te sentís todo el tiempo, no hay mentiras, solo franqueza. Todo el mundo se trata bien. Todos mis novios han sido maravillosos. Nick [Hoult] fue un gran novio", remató.