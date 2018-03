Carlos Queiroz, entrenador de Irán: "Hasta que no se pruebe que Lionel Messi es humano, no debería ser autorizado a jugar por la FIFA"

Messi sigue recibiendo elogios. Crédito: DPA

28 de febrero de 2018 • 11:36

"Cristiano es el mejor del mundo, pero Messi no es humano". La frase le corresponde a Carlos Queiroz, actual seleccionador de Irán y quien tuvo que enfrentarse a la selección argentina de la Pulga en el Mundial Brasil 2014, en una entrevista con el sitio oficial de la FIFA.

"Siempre digo que Messi es un jugador extraordinario, ¡no es humano! Si fuese humano no habría tenido ese momento mágico en aquel partido. No suelo llevarme bien con la derrota, pero aquella no me dejó una sensación o imagen negativa. Cuando un momento mágico de esos acontece es cuando sabemos que el fútbol está vivo y es por eso que se trata de uno de los deportes más atractivos del mundo. Y más cuando viene de parte de un jugador que, hasta que no pruebe que es humano, no debería ser autorizado a jugar por la FIFA", dijo el DT al recordar la caída 1-0 en la última Copa del Mundo, con un gol de Leo en una de las últimas jugadas.

Queiroz se prepara para dirigir su tercer Mundial, el segundo con la selección de Irán. Su primera participación fue el Sudáfrica 2010, cuando dirigió al Portugal de Cristiano Ronaldo.