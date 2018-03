"Los argentinos se sentían maltratados", dijo el embajador en Bolivia

Miguel Normando Alvarez celebró que el país vecino haya aceptado brindar atención médica gratuita a los argentinos Fuente: EFE

28 de febrero de 2018 • 16:52

Miguel Normando Alvarez respira aliviado del otro lado de la línea. El embajador argentino en Bolivia acaba de regresar de la milenaria Potosí, pero su reacción no se debe a lo extenso del viaje hasta La Paz, sino a la decisión del gobierno boliviano de atender de manera gratuita a los argentinos que necesiten atención médica , tal como ocurre en los hospitales de Jujuy, su provincia natal. "Estamos muy contentos con la decisión del gobierno de Evo Morales , esto descomprime una situación que se había puesto tensa", -dice el embajador, radical y leal al gobernador de su provincia, Gerardo Morales , en el ojo de la tormenta luego de los tironeos entre ambos países en torno al arancelamiento de los servicios de salud.

Bolivia anunció que "adecuará" su ley para dar atención médica recíproca a los argentinos 1:30

Video

-¿Cómo tomaron esta decisión del gobierno boliviano?

-Ayuda, y mucho. Desde que llegué aquí hace un año y medio estoy planteando una sola palabra: reciprocidad. Nos era muy difícil hacernos entender, planteamos que aquí vienen muchos jóvenes de vacaciones, ya sea al lago Titi-Caca, o a Copacabana, y si tienen algún accidente no pueden atenderse, hemos tenido que resolver muchos casos. Por el contrario, tenemos un servicio de salud en Argentina del que estoy orgulloso, y al que recurren muchos ciudadanos bolivianos.

-¿Y desde el gobierno boliviano reaccionaron luego del proyecto del gobierno de Jujuy para arancelar la atención a los no residentes?

-Sí, me llamaron anteayer, pero no se enojaron tanto con la ley sino con algunas reacciones xenófobas y racistas que vieron en las redes sociales. Les pedí disculpas, pero a la vez les explicamos que no teníamos nada que ver. Me parece muy buena la decisión del presidente Morales, porque no hay nada peor que sentirse maltratado, como se sentían muchos argentinos aquí en materia de atención médica.

Bolivia adecuará su ley para dar reciprocidad 5:24

Video

-¿Como explicaría ese maltrato?

-Mire, aquí Evo logró que tres millones de bolivianos subieran a la clase media, y muchos pagan sus servicios de salud porque los pueden pagar. En Argentina te atienden, y hasta te dan los remedios llegado el caso. El argentino se siente un poco maltratado por la diferencia de criterio, pero con esta decisión todo se ha ido encaminando.

-¿Notó un ambiente anti-argentino con estas idas y vueltas?

-No, para nada, en Bolivia saben que los tratamos bien. Y hay que poner en discusión el arancelamiento con todos los países vecinos, pero con cuidado de no dar pasto a los racistas. Gerardo (Morales) es nieto de bolivianos, está orgulloso de serlo, y por eso la norma va a tener un cuidado especial de no herir a nadie.