River busca un triunfo en Brasil con tintes históricos: la historia marca que siempre le fue difícil

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR 28 de febrero de 2018 • 17:14

Brasil no es una tierra prometida para River. No son muy gratos los recuerdos del equipo de Núñez en sus visitas al gigante de Sudamérica, aunque el hincha millonario aún tiene fresco aquel memorable 3-0 frente a Cruzeiro en la Copa Libertadores 2015 que luego alzó. Pero las conquistas y los viajes que terminaron con sonrisas no son la habitualidad: de sus 38 partidos jugados en tierras brasileras, ganó siete, empató seis y perdió 25. Además, marcó solo 32 goles y le convirtieron 64.

Con tan solo un 24% de efectividad, cada vez que el bolillero de una competencia continental determinó que el Millonario debía visitar Brasil, el duelo pasó a ser siempre el más trascendental: ganar allí produce un impulso gigantesco. Desde aquella primera incursión, en la final perdida ante Cruzeiro en 1976 (cayó 4-1 en Belo Horizonte, ganó 2-1 en Buenos Aires y perdió 3-2 el desempate en Santiago), solo siete veces pudo imponerse en los 90 minutos y únicamente en tres oportunidades lo logró en la Libertadores.

Pese a que ya había festejado por penales en los octavos de final de la Supercopa 1991 ante Gremio y en los cuartos de final frente a Flamengo, la primera victoria se dio recién 21 años después de la primera visita: en la fase de grupos de la Supercopa 1997, le ganó 2-0 a Vasco da Gama con goles de Marcelo Gallardo y Marcelo Salas (el partido se suspendió a los 70 minutos y se dio por finalizado tras una agresión al juez de línea).

Por Copa Libertadores, River jugó 12 partidos en Brasil, con tres victorias y nueve derrotas. ¿Los éxitos? Venció dos veces a Corinthians (2-1 en los octavos de final en 2003 y 3-1 en octavos de final en 2006) y una a Cruzeiro (3-0 en cuartos de final en 2015).

Tras aquel festejo que rompió con una racha de once juegos sin ganar en Brasil y que luego coronó con el título al vencer a San Pablo en la final (0-0 de visitante y 2-1 de local), al año siguiente repitió en la fase de grupos de la Copa Mercosur 1998, con una victoria por 3-2 ante Gremio (dos goles de Juan Antonio Pizzi y uno de Santiago Solari).

Los siguientes dos triunfos fueron ante Flamengo en la Copa Mercosur 2000 (ambos 2-1 en fase de grupos y cuartos de final), y los otros dos frente a Corinthians: 2-1 en los octavos de final de la Copa Libertadores 2003 con goles de Martín Demichelis y Esteban Fuertes, y 3-1 en los octavos de final de la Libertadores 2006 con tantos de Dyego Coelho en contra y dos de Gonzalo Higuaín.

Su éxito más reciente es el más importante de todos: en los cuartos de final de la Libertadores 2015 se impuso 3-0 ante Cruzeiro, un rival que siempre le había hecho la vida imposible (fue el equipo con el que más perdió, con seis caídas), y logró la clasificación a semifinales gracias a los gritos de Carlos Sánchez, Jonatan Maidana y Teófilo Gutiérrez. En la ida había perdido 1-0.

La última visita de River a tierras brasileras fue en la Copa Libertadores 2016: perdió 2-1 con San Pablo en un duelo por la fase de grupos. Con Gallardo en el banco, fueron tres excursiones, con una victoria y dos caídas (la restante fue ante Chapecoense por 2-1 en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2015).

La historia con Flamengo: las últimas dos visitas fueron triunfos

¿Cómo le fue al Millonario ante Flamengo en Brasil? Jugó cinco partidos, de los cuales perdió tres y ganó dos. La primera vez que se vieron las caras oficialmente en una competencia continental fue en 1982. Aquel año, ambos integraron el Grupo 1 de las semifinales de la Copa Libertadores junto a Peñarol de Montevideo, que finalmente fue campeón. En el primer partido, disputado en el Monumental, el Millonario cayó 3-0 con goles de Lico, Zico y Nunes y, luego, en Brasil, volvió a perder por 4-2 con tantos de Tita, Zico, Junior y Ronaldo, mientras que Alzamendi y Bulleri marcaron para el equipo argentino.

Nueve años después, se reencontraron en los cuartos de final de la Supercopa 1991 y River se tomó revancha: lo eliminó por penales. Tras ganar 1-0 en el Monumental con gol de Borrelli, todo derivó en la definición desde los doce pasos debido a la caída por 2-1 en Río de Janeiro con dos goles de Gaúcho y descuento de Toresani. Allí, el Millonario se impuso por 4-3, en lo que fue el único festejo frente a Flamengo en Brasil. Luego, perdió la final ante Cruzeiro.

Dos años más tarde, la Supercopa 1993 los volvió a enfrentar en los cuartos de final y esta vez los penales le darían la clasificación al conjunto brasilero. En Buenos Aires, River ganó 2-1 con gritos de Rivarola y Toresani, mientras que para el Mengão descontó Rogerio. Pero en Río, otro gol de Rogerio decretó el 1-0 y luego Flamengo se impuso por 6-5 en la definición por penales.

En el año 2000, ambos fueron protagonistas de la Copa Mercosur y debieron jugar en cuatro oportunidades en lo que serían los últimos partidos entre sí hasta el día de hoy. Primero compartieron el Grupo A junto a Vélez y Universidad de Chile. Con 14 puntos, River clasificó primero con cuatro triunfos y dos empates: le ganó 2-1 a Flamengo de visitante con goles de Saravia y Cardetti y luego empató 0-0 en el Monumental. Finalmente, segundo se ubicó el equipo brasilero con 11 unidades.

En los cuartos de final se volvieron a ver: River ganó 2-1 en el Maracaná en el duelo de ida con tantos de Saviola y Ortega, y se impuso por 4-3 en la vuelta en el Monumental con festejos de Saviola, Aimar, Cardetti y Ortega. Finalmente, fue eliminado en semifinales tras perder con Vasco da Gama.