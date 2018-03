Cinco historias de la Superliga: un goleador desconocido, el DT más joven y el jugador más experimentado

Nicolás Fernández Crédito: Prensa Defensa y Justicia

Ariel Ruya 1 de marzo de 2018

Sin apellidos ilustres. La Superliga aporta caras y datos sorprendentes: detrás de Sebastián Ribas -y Darío Benedetto, lógicamente-, se encuentran otros delanteros poco conocidos en la tabla de los artilleros. Ni Scocco, ni Licha López, ni Gigliotti. Tampoco Tevez ni Pratto: con 8 se encuentran Nicolás Fernández, de Defensa y Justicia y Santiago García, de Godoy Cruz. Más aún: un paso atrás, están Lautaro Martínez -el pichón de crack de Racing, hasta un puñado de meses, era un auténtico desconocido- y Franco Soldano, de Unión.

¿Quién es Fernández? Tiene 22 años, mide ¡1,65m! y es el hermano de Leandro, de Independiente y de Brian, que tuvo algunos problemas personales y se fue de Racing. García (foto) es el Morro: de 27 años, encontró en Godoy Cruz su lugar en el mundo, tras jugar en Uruguay, Brasil y Turquía.

Patronato tiene otra curiosidad: el DT y el arquero

Patronato es, en tiempos recientes, una grata novedad. Encontró un estilo, desde la llegada de Juan Pablo Pumpido y se escapa, de a poco, de los puestos más urgentes. Sin embargo, tiene otra característica peculiar: el DT más joven del medio y el jugador más experimentado. Pumpido, el hijo de Nery, exitoso arquero y entrenador, tiene 35 años y dirige a Sebastián Bértoli, un histórico del Patrón, que tiene... 40.

De una liga para los poderosos... a una excepción

Cuando empezó la Superliga, no se dudaba: iba a ser un campeonato para los más poderosos. Sin embargo, la excepción es Boca, líder con 43 unidades y último campeón. No solo River está lejos, a 24 puntos; los otros grandes, por diversas razones, no cumplen una campaña destacada. San Lorenzo es el mejor, pero está a 12; Independiente se encuentra a 14 (ambos con un partido menos). Racing está un escalón debajo.

Pavón, o el regreso de los punteros

Hoy, en nuestro medio, el sistema más utilizado es el "europeo" 4-2-3-1. Nueve equipos de los 28 juegan así; entre ellos Belgrano, Independiente, Tigre, Newell's, Banfield, Atlético Tucumán, Argentinos, Vélez y San Martín. Hay otra tendencia: el 4-3-3. En este esquema, los antiguos punteros recuperaron protagonismo. Cristian Pavón es el líder de esa transformación.

Los cuatro últimos, en las dos tablas

Semanas atrás, Claudio Tapia, el presidente de la AFA, hizo un anuncio informal. "Si fuese por mí, eliminaría los promedios. El fútbol argentino tiene que ir hacia eso. Me gustaría que se borraran de acá a tres años", aseguró. Es una idea que no comparten todos los dirigentes, pero el proyecto comenzó a avanzar. En la Superliga se da una situación interesante: los últimos cuatro equipos de la tabla de posiciones coinciden con la clasificación de los promedios. En la tabla convencional, aparecen: Temperley (14 puntos), Chacarita (12), Olimpo (12) y Arsenal (8); y en la otra: Olimpo (1,064), Temperley (1,043), Arsenal (0,957) y Chacarita (0,705). Solo cambian en el orden; habrá cuatro descensos.