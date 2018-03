Rock acorazado: el trío más potente y poético del indie golpea de nuevo

Federico Ghazarossian, Luciano "Lulo" Esain y Juan Pablo Fernández Crédito: Victoria Schwindt

Con un disco nuevo, Labios del río, Acorazado Potemkin se presenta pasado mañana; es una de las bandas porteñas que mejor sintetiza la crudeza con una lírica cuidada

Alejandro Lingenti SEGUIR 1 de marzo de 2018

Si hay algo que no le falta a Acorazado Potemkin es intensidad. Para comprobarlo, basta con escuchar Labios del río, el disco que editó el año pasado este trío integrado por Juan Pablo Fernández (guitarra y voz), Federico Ghazarossian (bajo) y Luciano "Lulo" Esain (batería, coros). Potente, visceral y heterogéneo, el álbum consolidó un estilo que habían empezado a forjar con sus dos predecesores -Mugre (2011) y Remolino (2014)- y que van afirmando en cada presentación en vivo. En escena, el trío, formado por un ex Pequeña Orquesta Reincidente (Fernández), un ex Visitantes y Don Cornelio y la Zona (Ghazarossian) y el baterista de Valle de Muñecas (Esain), es realmente explosivo. Ahora hay nueva chance de certificarlo. Acorazado abrirá pasado mañana, a las 21, en Caras y Caretas (Venezuela 330), una nueva temporada del ciclo de bandas independientes organizado por el programa radial Rebeldes, soñadores y fugitivos, que conduce Eduardo Fabregat en la AM 750. Una parada porteña en el marco de un año con mucha actividad por todo el país.

"A una banda independiente siempre le cuesta mucho planificar -explica Fernández-. En este último disco tuvimos muchos invitados -Mariana Paraway, Juliana Moreno, Elbi Olalla, Mariano Fernández Bussy, Christine Brebes-, y además encaramos un laburo muy detallista en estudio, algo que nos consumió tiempo y energía. Estuvimos bastante concentrados en eso. Ahora viene la etapa de tocar, de mostrar los resultados de todo ese trabajo. La idea es viajar por todo el país: Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Chaco... Y también ir a Chile y Uruguay. Es el año de salir a la cancha".

En Labios del río, el abanico sonoro de Acorazado Potemkin se ha ampliado notablemente. Persisten el temperamento denso del post punk y el espíritu arrabalero que son marca registrada de la banda, pero hay una amplitud de criterio bien reflejada en los covers que incluye el disco: "Dos de nosotros" (una versión muy singular de "Two of Us", tema de la última etapa de los Beatles) y "Semilla de piedra", de la mexicana Lila Downs. "Cuando miro hacia atrás, noto que hay cambios y también profundizaciones -reafirma Fernández-. Yo estoy convencido de que, como dijo el Flaco Spinetta, 'mañana es mejor'. Nosotros siempre pensamos eso. Cuando hacemos temas de otros artistas, estamos buscando agrandar la paleta, aunque la idea sea que suenen a Potemkin. Y los músicos que invitamos son de palos muy distintos, porque la idea es que sumen, que agreguen matices a nuestros temas. Si te largás a experimentar, lo mejor es que los cambios que se produzcan te sorprendan y vos los puedas asimilar. Somos una banda curiosa, inquieta".

En el ADN de Potemkin hay información muy diversa, eso está claro: "Manal, Invisible, Soda Stereo, Sumo, Don Cornelio, La Portuaria -enumera Fernández-. Todo eso nos ha formado. Y hablo de ellos antes que nada porque somos, por sobre todas las cosas, una banda de rock. Por más que invitemos a cantar al Cardenal Domínguez, que viene del tango, o a Mariana Paraway, que está en un camino más pop. Yo veo al rock como una especie de coartada que nos ayuda a meternos en otros géneros para terminar encontrando una identidad propia".

A tono con la crudeza sonora, Acorazado también apuesta fuerte en las letras, que muchas veces aluden de manera directa al contexto social, político y económico del país: "Estamos metidos en este remolino. Es así... -explica Fernández, responsable principal de la lírica del grupo y de cierta postura política-. Creemos que es necesario hacernos cargo de lo que nos pasa. Cuestiones más personales, como amoríos o situaciones familiares, también son inspiradoras. El asunto es reflejar lo que te toca vivir. Me acuerdo de la pregunta de Luca Prodan en 'El ojo blindado': '¿Y dónde estás vos?'. Eso siempre es importante tenerlo claro. Sobre todo en un momento como este. Tenemos un gobierno poco sensible a los reclamos populares y hay un peligroso empoderamiento de las fuerzas de seguridad. Cualquier persona que piensa distinto de los que gobiernan hoy se transforma en un potencial terrorista".