El jefe de Cambiemos en Diputados, sobre el aborto: "Nos estamos tirando con cifras no rigurosas"

28 de febrero de 2018 • 18:15

El jefe del bloque de Pro en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, que aseguró estar en contra de la despenalización del aborto luego de que el presidente Mauricio Macri habilitara la discusión, pidió tomarse "el tiempo que haga falta" para escuchar a especialistas en el tema antes de que se debata en el Congreso.

"Nos estamos tirando con cifras que no son rigurosas", sostuvo. "Tenemos que tomarnos el tiempo que haga falta para que nos visiten especialistas de todo tipo. Médicos que nos doten de datos para tener un diagnóstico acabado, que no lo tenemos; nos estamos tirando con cifras que no son rigurosas en ningún sentido", aseveró Massot en declaraciones a radio La Red.

Ante una consulta sobre la cifra que cita 500.000 abortos por año, el diputado consideró: "Parece poco riguroso, habida cuenta de que tenemos 760.000 nacimientos por año".

El diputado aclaró que "el proyecto, por más que ha trascendido, todavía no ingresó", por lo que, "parlamentariamente, no se puede iniciar ningún proceso". Y afirmó que "no va a ser el único proyecto", porque "miembros de Cambiemos que están a favor van a presentar un proyecto alternativo, y va a haber, posiblemente, presentaciones de proyectos que funcionen como alternativa a la mera despenalización".

El tema deberá pasar por el tamiz de "cuatro, o tal vez cinco" comisiones antes de llegar al recinto, advirtió Massot, quien afirmó que está "en contra" de la despenalización.

Las palabras de Massot trascienden horas antes de que el Presidente brinde su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa que se llevará a cabo mañana. Según dejó saber Cambiemos, sus palabras versarán en torno al desarrollo de una "agenda del progreso" construida sobre la base de consensos alcanzados con los gobernadores y con la mirada puesta en el doble objetivo de reducir la pobreza y fomentar el empleo.

En su tercer mensaje ante la Asamblea Legislativa, Macri invitará también a los legisladores a formar parte del debate que se avizora a partir de lo que el Gobierno considera "la inserción inteligente" de Argentina en el mundo y el nuevo rol que viene ocupando el país en la discusión de la agenda global, según adelantaron fuentes oficiales.

Con el foco puesto en las propuestas y en la necesidad de marcar una suerte de "agenda del desarrollo", repasará los logros de su segundo año de gestión, explicaron fuentes gubernamentales y parlamentarias.