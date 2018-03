La dura experiencia de una familia argentina en un hospital de Bolivia: "No lo querían atender si no pagaba"

Horacio tenía 64 años cuando se accidentó en su moto cerca de Potosí Crédito: Gentileza familia Greco

28 de febrero de 2018

"Fue una experiencia y una lucha horrible por un accidente que tuvo mi primo. Tengo un odio y escucho todo lo que dicen y me da mucha bronca. Mi primo terminó muriendo a la semana que logramos traerlo y aún me duele el corazón". Con esa frase resumió Omar Greco el calvario que vivió en abril de año pasado su familia cuando su primo Horacio sufrió un accidente de moto en Potosí, en el sur de Bolivia .

La voz de este rosarino aún tiene una mezcla de impotencia y dolor: " El que no lo vivió no sabe lo que es pasarla tan mal por una situación así".

Sobre el accidente de Horacio, que tenía 64 años, detalló: "Pasaba por Potosí con un grupo de amigos en moto. En una subida se pegó contra un guardarrail y perdió el conocimiento. Fue trasladado al hospital Luis Bracamonte, donde no lo querían atender si no pagaba".

"Los primeros estudios que le hicieron fueron porque las personas que viajaban con él fueron pagando. Cada mañana, cuando llegaban a verlo, les decían 'tienen que pagar tanto si quieren que le hagamos tal estudio'", aseguró Omar, y agregó: "Ahí nos contactaron los amigos y mi prima, que es la hermana de Horacio, viajó para allá y se instaló".

El hombre accidentado y su hermana estuvieron diez días en el hospital. " Nosotros lo queríamos traer, pero no lo dejaban salir. Él tenía contratado un seguro para el viajero, pero no lo dejaban salir porque decían que debía plata. Nosotros tratamos de juntar con gente amiga para pagar todo", recordó Omar.

"Hablábamos todos los días con el consulado, con la aseguradora y con el hospital porque cada día estaba peor mi primo. Pero recién lo dejaron venir cuando veían que se estaba muriendo y no querían que se les muriera allá", aseguró el hombre, y concluyó: "Lo mandaron en un avión sanitario que puso la aseguradora, pero cuando llegó ya estaba muy descompensado. A la semana que llegó a Rosario, murió".

Al ser consultado sobre la iniciativa oficial de generar un convenio de reciprocidad para que los argentinos sean atendidos en forma gratuita en Bolivia, opinó: "Yo estoy totalmente de acuerdo. Sufrimos tanto la situación de mi primo y pensaba: 'no puede ser que acá le brindemos todo gratis y allá nos pase eso'".

"Me parece excelente que sea recíproca la cosa, si no tendríamos que cobrarles como hacen ellos. No puede ser que hayamos pasado todo eso. No queremos que a otra familia le pase lo mismo. No se lo deseo a nadie", concluyó Omar.