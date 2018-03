Fuente: AP - Crédito: Manu Fernández

1 de marzo de 2018

Impresiona observar a la gente cuando se coloca una de esas gafas de realidad virtual que tanto entusiasman a los buscadores de nuevas experiencias. Se mueven como los locos. No podemos entender ni la razón ni el sentido de sus gestos. Como los locos, ven algo que resulta inaccesible al resto y responden a una serie de estímulos que solo existen en su cabeza. Mientras viven su propia película, pierden contacto con el entorno y eso los coloca en una situación de indefensión casi conmovedora. Pueden volar, sentir que flotan entre nubes, matar a los malos. Pero esa ficción que habitan no los libera de las coordenadas de espacio y tiempo que rigen para los que mantienen los dos pies sobre la tierra. Todavía, y no sabemos hasta cuándo, existe una delgada línea que divide la apariencia de la realidad. Muchos se pierden en esa frontera imprecisa y no vuelven. No sabemos si es el caso de este hombre que juega en el Mobile World Congress de Barcelona.