Laura Boldrini: "La derecha engaña a los italianos con un asedio de extranjeros que no existe"

La presidenta de la Cámara baja y candidata critica la actitud de inducir el miedo a los migrantes

Elisabetta Piqué SEGUIR 1 de marzo de 2018

ROMA.- Laura Boldrini, presidenta de la Cámara baja y candidata a diputada para Libres e Iguales (LEU), partido de izquierda nacido de la implosión del Partido Democrático (PD), no tiene dudas. Si gana la derecha en los comicios del domingo, Italia corre el riesgo de precipitarse en una deriva xenófoba. "Con la victoria de la centroderecha se seguirá engañando a los italianos, induciéndolos a creer cosas que no existen, haciéndoles percibir un asedio [de extranjeros] que en realidad no existe", dijo Boldrini a LA NACION.

-¿Qué puede pasar en caso de una victoria de la centroderecha que promete expulsar a medio millón de inmigrantes?

-Se seguirá engañando a los italianos al inducirlos a creer cosas que no existen, haciéndoles percibir un asedio que en realidad no existe. A quien grita que hay una invasión, por ejemplo, habría que recordarle que las 130.000 personas llegadas desde el mar, con respecto a una población de 60 millones de habitantes, son el equivalente al 0,2% de la población. Ciertamente no creo en el medio millón de expulsiones. No las habrá, como no las hubo cuando la centroderecha estuvo en el gobierno. Es más, los gobiernos de Berlusconi hicieron dos moratorias, justamente para regularizar a los extranjeros sin permiso de estadía que no lograba expulsar.

-Para usted, ¿qué habría que hacer?

-Para proceder seriamente con las expulsiones, y yo considero que tiene que ser expulsado quien no tiene el título para estar en nuestro paí, no bastan los eslóganes. Sirven acuerdos con los países de origen. Y para que un país acepte los acuerdos de readmisión tiene que poder ganar algo a cambio. Por ejemplo, debe poder decir: readmito un número tal de mis ciudadanos, pero ustedes me aseguran que yo puedo mandar otro número tal, en forma regular. Es decir, sirven cuotas de migración regular, como hubo en un tiempo. En cambio, la actual ley de inmigración, querida por la centroderecha, la ley Bossi-Fini, hace imposible llegar a Italia a través de canales regulares.

-¿Qué responsabilidad tiene en todo esto la centroizquierda, acusada de haber hecho una política "buenista" hacia los inmigrantes, sin integrarlos?

-Es justamente esto lo que le reprocho a la centroizquierda: no haber cambiado la Bossi-Fini en los años en los que estuvo en el gobierno. Además, la mayoría de gobierno no aprobó la ley sobre ciudadanía, traicionando la promesa que les había hecho a 800.000 chicos y chicas nacidos en Italia. Esta izquierda está subordinada a la derecha en la esperanza de ganar consensos.

-¿Cómo explica que Berlusconi, condenado e inhabilitado, siga dominando la política italiana?

-Lo explico con la debilidad de los demás, tanto de sus aliados como de sus adversarios. Especialmente un adversario suyo, el Partido Democrático, más de una vez ha planteado la hipótesis de un gobierno junto a Forza Italia después de las elecciones.

-¿Qué piensa del Movimiento 5 Estrellas, que se ha convertido en el primer partido italiano? ¿Qué le gusta y qué no?

-Al inicio de la Legislatura [marzo 2013] yo también esperaba, como otros, que un grupo parlamentario con muchos jóvenes, que proponía la renovación de la política, hubiera podido contribuir concretamente para cambiar las cosas. Pero después este impulso se ha venido a menos y se ha transformado en propaganda pura, denigración de los adversarios, actitudes destructivas en el Parlamento. En una palabra, no cambiaron nada, traicionando las esperanzas de sus electores.

-Según los sondeos, el PD sufrirá una derrota, también debido a las divisiones y el nacimiento de Libres e Iguales. ¿No se siente culpable? ¿No piensa que es un poco utópico ser libres e iguales?

-El PD comenzó a perder consensos antes de que naciera LEU. Y si por utopía se entiende una meta a lograr y una visión de futuro, entonces yo digo que sin utopías no se cambia el mundo.