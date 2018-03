La construcción tuvo un alza del 19% en enero y siguió empujando la actividad

La inversión pública y las obras de grandes empresas traccionaron el sector; la industria creció 2,6 Crédito: Victoria Gesualdi/AFV

1 de marzo de 2018

La industria y la construcción, dos eslabones fundamentales en la marcha de la economía, le dieron buenas noticias al Gobierno en el primer mes del año. De acuerdo con el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec, en enero pasado el mundo de los ladrillos creció 19% con respecto al mismo mes del año anterior.

En tanto, el Estimador Mensual Industrial (EMI), otro indicador del organismo nacional de estadísticas que mide la actividad en las fábricas, mostró para el primer mes del año un incremento del 2,6% con respecto al mismo mes de 2017.

En el caso de la construcción, el número de enero se encuentra entre las mejores cifras de la gestión de Mauricio Macri y deja un poco más lejos aún los números negativos que dominaron las estadísticas oficiales entre enero de 2016 y febrero del año pasado. "El número es muy bueno. Para hablar seriamente no tenemos que referirnos a un solo mes, sino a la tendencia. El año pasado crecimos 12%, y creo que este año creceremos entre 7 y 8 por ciento. La tendencia se va a seguir manteniendo", explicó el presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss. Y agregó: "Mucho se debe a obra pública, pero también al sector privado. No tanto la actividad inmobiliaria, que se mueve, aunque no como uno espera, sino inversiones como las de Edenor, Edesur, Vaca Muerta y centrales eléctricas, entre otras".

La suba consistente de la construcción empujó a los subsectores. Por caso, el consumo de asfalto tuvo una suba del 40,7%, el de hierro redondo para hormigón, 35,5%; 27,2% el resto (incluye vidrio para construcción y tubos de acero sin costura); 21,8% en ladrillos huecos; 19,4% en cemento; 16,4% en placas de yeso; 11,1% en pisos y revestimientos cerámicos, y 8,8% en artículos sanitarios de cerámica. Solo las pinturas anotaron una baja del 0,5%.

Los números con respecto al empleo llegan hasta diciembre y muestran un escenario un poco menos optimista. Ese mes, la construcción anotó una baja de 2,3% en materia de personal empleado con relación al mes anterior, pero una suba de 11,4% en la comparación interanual.

Con relación a las expectativas para el período febrero-abril de este año, en tanto, la encuesta cualitativa de la construcción del Indec sostiene que 53,2% de las empresas dedicadas principalmente a obras públicas y el 36,4% de las firmas que realizan principalmente obras privadas prevén que el nivel de actividad del sector aumentará. Los motores serán la construcción de viviendas y las obras viales.

El aporte fabril

En el caso de la industria, el análisis por sectores marca que los rubros más dinámicos en el primer mes del año fueron la producción de productos minerales no metálicos (14,8%), las industrias metálicas básicas (14,6%), la metalmecánica -excluida la industria automotriz- (4,9%), la elaboración de papel y cartón (4,2%), la fabricación de sustancias y productos químicos (3,7%) y la edición e impresión (2,9%).

La recuperación industrial, sin embargo, no llegó de la misma manera para todos. De hecho, hubo caídas en la actividad tabacalera (-7,3%) y en la industria automotriz (-6,4%). En ese caso, el Indec advirtió una contracción en el nivel de actividad por paradas de planta en determinadas terminales. También bajó la refinación de petróleo (-3,9%), la producción de insumos de caucho y plástico (-1,4%), la industria textil (-1,3%) y la alimenticia (-0,7%).

Desde el Gobierno, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, hizo el análisis optimista: "Nuestra proyección, compartida por la Unión Industrial Argentina, es que la industria crecerá por arriba del 3% este año. Por supuesto que hay heterogeneidad entre los sectores y entre las empresas, pero la tendencia es clara y estamos trabajando con todos", dijo el ministro.

Según el Indec, el sector agrícola mantiene una demanda sostenida en la fabricación de tractores y cosechadoras. Algo similar se registra en los productos de línea blanca. En ese rubro, la fabricación de cocinas, lavarropas, heladeras y freezers fue lo que explicó el crecimiento.

En tanto, la categoría alimentos tuvo una caída que se explica a partir de la disminución de la producción de azúcar y productos de confitería (-18,2%), molienda de cereales y oleaginosas (-9,3%), carnes blancas (-3,2%) y bebidas (-0,7%).