De los lectores: cartas & mails

El aborto

Derecho protegido

Ha aparecido un raro estímulo a la consideración legislativa del aborto. Es algo que causa gran perplejidad. Es que los promotores no han advertido que la Constitución nacional prohíbe esa acción. La Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada a esa Constitución, en su artículo 4, dice: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por ley, en general desde el momento de la concepción". Está muy claro, pues, que la persona por nacer no puede ser destruida por el aborto, lo cual siempre será nada menos que un acto homicida.

Explicación

El presidente Macri ha decidido habilitar un debate en el Congreso con el que inevitablemente abre, a corto o largo plazo, la posibilidad de una legitimación del aborto. Pero, por otro lado, y paradójicamente, en varias oportunidades se ha manifestado personalmente contrario al aborto. No parece muy entendible esta evidente incongruencia, que incluso ha dado lugar a que algunos políticos de la oposición la califiquen de medida distractiva. Pero sin justificar otras actitudes del papa Francisco, ahora podríamos encontrar alguna explicación a la frialdad que mostró ante el Presidente en sus visitas al Vaticano.

Indefensión

Una de las técnicas de la izquierda para someter a los pueblos por la vía democrática, como es el caso de Venezuela, consiste en dar vuelta los valores y poner a victimarios como víctimas. El asesino, el violador, el ladrón no son tales, sino unos pobrecitos producto del injusto sistema que los marginó. De allí que a Chocobar lo crucifican por homicida (a él no le cabe la excusa del sistema) y a los "pibes chorros" los elevan a la jerarquía de reivindicantes de lo suyo. Con esta perversa ideología consiguen desanimar a la policía, que desde hace muchos años mira para otro lado cuando ve cometer un crimen (porque si lo evita, con algunos jueces que están en la línea incorrecta, luego van presos ellos), y también desanimar a los ciudadanos, a los que a su vez se les prohíbe el uso de armas, como lo ha hecho el actual gobierno de Cambiemos designando a una funcionaria sciolista e incapaz al frente del registro de armas, que limitó su función a decir a todo que no. Ahora los delincuentes pueden "trabajar" a sus anchas, matando ciudadanos de bien y completamente indefensos. Y la izquierda va logrando sus objetivos.

Culpas

El presidente Macri recorre el mundo buscando la inserción de la Argentina para integrarla a los países serios y recuperar las inversiones que permitan el crecimiento, pero hay aquí una falta de seriedad. Se envía al Congreso el presupuesto de 2018 a mediados de septiembre de 2017. Concurren ministros, funcionarios, comisiones, se hacen modificaciones, se aprueba en Diputados e inmediatamente a fin de año es sancionado en el Senado. A las 24 horas el jefe de Gabinete, el presidente del Banco Central, el ministro de Finanzas y el de Hacienda, en sorprendente conferencia, anuncian que la inflación calculada en la ley de leyes, base de la actividad económica de ingresos y inversiones, no es la señalada, sino un 50% mayor. El país, sacudido por la corrupción de doce años y ocho meses de kirchnerismo, navega en ámbitos judiciales, pasando las causas de la velocidad de las grandes crecidas a la calma de los estanques. Se promueve e inunda a la opinión pública con distracciones. ¿Cómo puede ser que el desvarío de un magistrado envuelto en un escándalo por propiedades suyas que eran usadas como prostíbulos, el doctor Zaffaroni, juez de la dictadura de Onganía y Videla y falso defensor de los derechos humanos, ocupe el espacio público y los medios oficiales le hagan el juego? En nuestra historia los ministros fueron fusibles para no desgastar la figura presidencial. Sobre estos hechos, la única opinión que se escucha es la de una destacada exactriz y conductora transformada en periodista con gran respeto social. Es hora de llamar a la reflexión a la clase dirigente y al pueblo en general para que no se nos ocurra como en siempre echarles las culpas a los de afuera.

La basura

La humanidad transforma todo en basura, y cada vez más rápido. Esto hace que el planeta sea cada vez menos adecuado para seres humanos, plantas y animales. La basura es la costumbre de "tirar". No hay que tirar nada, a todo hay que darle un destino que no cause daño. Todo sirve, hay que saber usarlo. Basura es ignorancia. En la naturaleza no hay basura, y no hubo por millones de años. La basura es un invento moderno, se hace solo porque así algunos ganan mucha plata. La mayor parte son envases que se usan una sola vez y se tiran, los descartables. Es irresponsabilidad.

Correo Argentino

El Correo Oficial de la República Argentina SA podría deshacerse de años de burocracia y desprenderse de su anquilosamiento, que trae aparejado el consiguiente aumento de los costos. Años de experiencia me enseñaron que para asegurarse de que una carta o paquete llegue a destino conviene hacerlo por correo certificado. Eso hice el sábado pasado para mandar una revista a Arrecifes, situada a unos 200 kilómetros. Luego de llenar dos formularios - con carbónico- con mi nombre, firma y número de DNI, observar cómo certificaban su autenticidad con dos matasellos diferentes, tuve que pagar 195 pesos por un sobre que pesaba 190 gramos. No quiero ni pensar lo que me hubiese costado o qué formularios tendría que llenar para mandarla a un lugar más lejano.

