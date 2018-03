La emotiva despedida de Florencia Etcheves, después de 24 años en TN

La periodista recordó en su discurso de despedida a Débora Pérez Volpin y a Enrique Sdrech

28 de febrero de 2018 • 22:59

Primero fueron Santo Biasatti y el Rifle Varela. Ahora, luego de 24 años, Florencia Etcheves se despidió de la pantalla de TN, para dedicarle más tiempo a su carrera como escritora.

La despedida fue doblemente emotiva. Al clip que la producción preparó con distintos momentos de su trayectoria dentro del canal, se sumaron los discursos de despedida de sus compañeros de Metadata, Ricardo Canaletti y Silvia Martínez, y también de Nelson Castro.

"Es muy fuerte, a pesar de que uno tiene las decisiones tomadas con felicidad y alegría. Estoy muy contenta. Cuando empecé en el año 94 éramos todos muy chiquitos y Silvia (Martínez) era la conductora estrella de TN. Entre noticiero y noticiero no había programación, pasaban videoclips. La pasamos lindo", expresó.

La despedida de Florencia Etcheves de TN 5:8

Video

Luego del video que repasó sus mejores coberturas y un gracioso blooper, ingresaron al estudio Nelson Castro y Paula García, que será su reemplazante en el programa a partir del jueves.

"Te deseamos la mejor suerte. Siempre es un acto de valentía dejar cosas en las que te está yendo bien, es para destacarlo. Dar un paso hacia algo nuevo habla muy bien de vos", le dijo Castro.

A esa altura, la periodista y conductora no podía ocultar su emoción, que se hizo aún más visible al recordar a los compañeros con los que le tocó trabajar. "Estoy muy honrada y orgullosa. Me voy feliz a pesar de la emoción. En este lugar tuve el honor de conocer y trabajar con Enrique Sdrech, Mario Mazzone, Edgardo Antoñana y Débora Pérez Volpin . Personas a las que todavía seguimos extrañando y seguimos llorando. Pero también tuve el honor de trabajar con todos ustedes, los que se quedan acá levantando bien alta las banderas de TN. Una partecita de esa bandera soy yo y voy a seguir siendo yo porque mi corazón se queda acá con ustedes. Gracias", expresó.

Antes y después del programa, Etcheves aprovechó las redes sociales para subir fotos con sus compañeros. En el último de sus posteos en Instagram, agradeció, además, los mensajes de sus seguidores, en esta nueva etapa. "Con esta cara de sorpresa leo los comentarios que me están dejando. Mentira, estoy llorando de emoción. Gracias por el aguante, instagramers de mi corazón. Nos seguimos viendo por las redes. Es un honor que me sigan", escribió.

Primero fueron Santo Biassati y el Rifle Varela. Ahora, luego de 24 años, Florencia Etcheves se despidió de la pantalla de TN, para dedicarle más tiempo a su carrera como escritora. La despedida fue doblemente emotiva. Al clip que la producción preparó con distintos momentos de su trayectoria dentro del canal, se sumaron los discursos de despedida de sus compañeros de Metadata, Ricardo Canaletti y Silvia Martínez, y de Nelson Castro. "Es muy fuerte, a pesar de que uno tiene las decisiones tomadas con felicidad y alegría. Estoy muy contenta. Cuando empecé en el año 94 éramos todos muy chiquitos y Silvia (Martínez) era la conductora estrella de TN. Entre noticiero y noticiero no había programación, pasaban videoclips. La pasamos lindo", expresó. Luego del video que repasó sus mejores coberturas y un graciosísimo blooper, ingresaron al estudio Nelson Castro y Paula García, que será su reemplazante en el programa a partir del jueves. "Te deseamos la mejor suerte. Siempre es un acto de valentía dejar cosas en las que te está yendo bien, es para destacarlo. Dar un paso hacia algo nuevo habla muy bien de vos", le dijo Castro. A esa altura, la periodista y conductora no podía ocultar su emoción, que se hizo aún más visible al recordar a los compañeros con los que le tocó trabajar. "Estoy muy honrada y orgullosa. Me voy feliz a pesar de la emoción. En este lugar tuve el honor de conocer y trabajar con Enrique Sdrech, Mario Mazzone, Edgardo Antoñana y Débora Pérez Volpin. Personas a las que todavía seguimos extrañando y seguimos llorando. Pero también tuve el honor de trabajar con todos ustedes, los que se quedan acá levantando bien alta las banderas de TN. "Una partecita de esa bandera soy yo y voy a seguir siendo yo porque mi corazón se queda acá con ustedes. Gracias", expresó. Antes y después del programa, Etcheves aprovechó las redes sociales para subir fotos con sus compañeros y de distintas áreas del canal de noticias que no suelen verse. En el último de sus posteos en Instagram, agradeció, además, los mensajes de sus seguidores, en esta nueva etapa.

Gracias compañerazo @ricardo_canaletti Una publicación compartida por Florencia Etcheves (@floetcheves) el Feb 28, 2018 at 8:11 PST

Metadata ???????????????? Una publicación compartida por Florencia Etcheves (@floetcheves) el Feb 28, 2018 at 8:04 PST