Daniel Angelici: "Muchos de los que cantan contra Macri lo votaron y lo van a volver a votar"

El presidente de Boca, Daniel Angelici Fuente: Archivo - Crédito: Captura TV

1 de marzo de 2018 • 07:00

Daniel Angelici estuvo en el programa nocturno 'A dos voces' en el que habló de todo. La actualidad de Boca , los cantos en las canchas, su relación con el presidente de la Nación, Mauricio Macri y sus diferencias con Lilita Carrio. En ningún momento titubeó se mostró seguro y conforme con su labor al frente del equipo que lidera la Superliga.

No es casualidad que el conjunto xeneize esté puntero en el campeonato. Para el presidente de la entidad sus jugadores son los mejores y trabajan para mejorar cada semana. "No es casualidad que vayamos primeros tenemos jugadores de la talla de la selección", señaló.

En cuanto a los cantos que se comenzaron a escuchar luego del empate en cancha de San Lorenzo y la polémica expulsión, entre el Ciclón y Boca, Angelici fue sincero, lo adjudicó a la manera que tiene el argentino de vivir el fútbol, pero agradeció que no haya salido de eso, que haya quedado en el 'folklore futbolístico'.

"Lo veo como la parte cultural de los argentinos de cómo vivimos el fútbol. Pero no estoy de acuerdo con parar los partidos cuando insultan a Macri. Es algo que nació espontáneamente en las tribunas luego del polémico partido entre San Lorenzo y Boca, y ahora se hizo un hit", explicó el presidente xeneize y añadió: "Calculo que los que cantan hoy son votantes de Macri y lo van a volver a votar. Pero no estoy de acuerdo con esta forma, sea quien sea el presidente. Acá se da que es amigo mio, en un partido que tenia al equipo del que es públicamente hincha como protagonista, pero no es bueno que nadie sea insultado".

Además dijo: "El presidente tiene problemas más importante s en los que enfocarse. Errores de mayor relevancia a los que atender. Le gusta el futbol nunca lo negó pero de ahí a lo que se quiere instalar sobre que él quiere tener influencia en el futbol, es un disparate".

"Hablé con el presidente y a nadie le gusta que lo insulten. Pero no sale de lo futbolístico porque se generó ahí pero con declaraciones de que a Boca estaba siendo beneficiado. Pero los argentinos tenemos que ser más respetuosos".

Otras frases del presidente de Boca

Sobre las barras bravas: "No me costa que los barra cobren de los partidos políticos, ni de los municipios, los barras existen desde años. Nadie los puede erradicar, ningún gobierno pudo. Pero si tenemos el deber de poder erradicarlos, pero mucho más que intentar no dejarlos entrar a la cancha en base a los carnets no podemos hacer. Tenemos que trabajar con el gobierno para erradicarlos".

Las acusaciones sobre su relación con la justicia: "Yo no conozco un solo operador que vaya a la justicia a defender el gobierno. No soy operador del gobierno, no visito tribunales. No tengo ni una sola causa, jamás tuve que ir a un tribunal en condición de implicado, pero no puedo evitar la imagen que genero en la gente. No tengo nada que ocultar, digo lo que pienso y me puedo equivocar".

Chiqui Tapia y la asistencia al cumpleaños de Carlos Tevez: "Chiqui es un gran dirigente, lo subestiman. Yo no manejo a Tapia, eso es un preconcepto, eso es no conocerlo y no me arrepiento de haberlo apoyado. Las redes sociales son buenas y hay que utilizarlas bien. Yo voy hace años al cumpleaños de Tevez y él también. No sé porqué debería dejar de ir, pero sí que se cuide de las fotos porque la gente juzga sin saber y más después del partido con San Lorenzo".