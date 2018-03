Fernando Gago recibió el alta y prepara el regreso: "Si fuera por mí, jugaría el lunes contra Argentinos"

Gago sonríe: ya está recuperado y listo para volver a jugar Crédito: Prensa Boca

28 de febrero de 2018 • 23:03

A menos de cinco meses de la grave lesión que sufrió vistiendo la camiseta argentina frente a Perú, y luego de un trabajo de rehabilitación sorprendente, Fernando Gago recibió el alta médica y ya está listo para volver a jugar.

"Si fuera por mí, jugaría el lunes contra Argentinos", dijo el capitán de Boca en la tarde del lunes, en declaraciones a radio la Red. Aunque más allá de su entusiasmo, fue claro: "Me siento bien físicamente y estoy a disposición del técnico y no tengo problemas de jugar en Reserva, como lo hice la vez pasada. Es algo que decidirá el cuerpo técnico."

Su pronto regreso a las canchas también le genera ilusión de formar parte del plantel argentino que dispute el Mundial de Rusia 2018. "Aparecer en la convocatoria sería el broche para mi recuperación, pero por ahora me pongo plazos más cortos", dijo el hombre de Ciudadela, que cumplirá 32 años el 10 de abril.

Incluso, aprovechó para desactivar un rumor rumbo a la próxima gira del equipo albiceleste: "Ni pensé en jugar los amistosos de marzo, andaban diciendo eso pero ni se me cruzó por la cabeza. Me estoy poniendo plazos cortos, aunque es una ilusión grande jugar un mundial con la selección argentina".

Por último, Gago hizo referencia a la polémica que pesa sobre las actuaciones de los árbitros en el fútbol argentino con un ejemplo que lo tuvo como protagonista: "Son humanos y pueden equivocarse, como lo hicieron conmigo en un superclásico de 2014 en el que me cobraron penal y me echaron por una supuesta mano que no había hecho."

El Nº 5 de Boca había sufrido la rotura de meniscos, ligamento cruzado anterior y lateral medial de su pierna derecha el 5 de octubre, en el partido que la Argentina y Perú igualaron 0 a 0 en la Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Rusia 2018.