Marcelo Gallardo tomó el empate con Flamengo como el punto de partida para River: "Hubo respuestas anímicas y eso nos debe sostener"

El festejo de Mayada, que marcó el empate final de River ante Flamengo Fuente: AP

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR 1 de marzo de 2018 • 07:37

RIO DE JANEIRO.- Punto de partida. Espíritu. Decisión. A la hora de elegir las palabras cuando declara, Marcelo Gallardo suele ser preciso y puntual. Y cuando siente que algún concepto es importante, no escatima en repetir en sucesivas ocasiones una palabra. Anoche, en la conferencia de prensa tras el empate 2-2 ante Flamengo en el debut de la Copa Libertadores, el técnico de River hizo foco en tres aspectos puntuales: punto de partida, espíritu y decisión.

Su equipo volvió a mostrar falencias en la creación de juego y en la parte defensiva, pero consiguió un empate a partir de la valentía y el coraje en determinados momentos para buscar el partido y salir adelante. Pese a que sabe que las respuestas futbolísticas deben aparecer, el Muñeco dejó en claro que el resultado, por cómo se dio el juego, tiene que servir de acá en adelante para crecer.

"Por cómo se dio el partido y cómo veníamos, es positivo. Fue un partido muy anímico, sobre todo por cómo se presentó, desfavorablemente en dos oportunidades. Tuvimos la capacidad de ponernos en partido de nuevo, y eso habla bien. Desde el punto de vista mental, en este momento podríamos habernos caído. Eso no pasó y es bueno. Espero que sea el punto de partida para que los jugadores puedan soltarse y jugar con mayor confianza. No era un partido fácil, contra un gran rival, y fue muy parejo, táctico. Se abrió en el segundo tiempo y pudimos empatarlo justamente", explicó Gallardo a la hora de analizar el duelo.

"Necesitábamos una recuperación futbolística, pero sobre todo desde lo anímico y mental. Y en ese área respondimos bien. Podríamos haber sufrido una derrota otra vez si no hubiéramos estado preparados para revertir la situación. Y eso es bueno. Desde este lugar y con este resultado, nos deberíamos sostener para lo que viene y buscar lo que queremos. Fue importante no haber perdido", agregó el entrenador millonario.

Tras un mal reinicio de la Superliga (ganó uno, empató uno y perdió tres), comenzar la Copa Libertadores con una derrota hubiera sido un nuevo mazazo para un equipo que todavía no logra ajustar tuercas y le cuesta despegar. Por eso, Gallardo valora como nadie la reacción ante dos momentos de adversidad. Y considera que los goles de Mora y Mayada, más adelante, pueden valer mucho más que tan solo un empate.

"No esperábamos estar en este momento al inicio del año. Con pocas respuestas futbolísticas, físicas y mentales. Había que empezar a mostrar otro tipo de respuestas. Tenemos un buen plantel futbolístico, con jerarquía, pero debíamos estar bien en otras áreas para recuperarnos. Y eso estuvo y nos debemos sostener, tiene que ser el inicio, el punto de partida. La Libertadores una competencia que nos gusta jugar y nos sentimos preparados para afrontarla", volvió a hacer hincapié Gallardo.

Otro de los aspectos que para el DT es fundamental que comience a florecer nuevamente es la valentía. Ese espíritu competitivo que siempre caracterizó a sus equipos, hasta en los momentos de mayor adversidad. De acuerdo a sus palabras, empezó a volver a sentirlo en el 2-2 en Río de Janeiro.

"No nos puede faltar la esencia, el espíritu combativo. Lo demás, está pendiente. Pero si perdemos eso, chau. Es imposible recuperarlo. No debemos creer que fútbolisticamente por cualidades vamos a ganar con facilidad. Hay que tener decisión. No podíamos claudicar en el inicio del objetivo principal que es la Copa. Hay muchos equipos importantes y ganadores. No va a ser fácil y cada partido es parejo. Nadie regala nada y es un grupo difícil. No perder hoy era una necesidad", sentenció el técnico. "La forma de jugar era importante. Pero también el espíritu del equipo que queremos tener y que nos ha llevado a ser competitivos. Podés jugar mejor o peor, ganar o perder, pero no podemos dejar el espíritu de lado nunca".

La felicidad por Mora y Mayada

El gol de Mora. "El caso de Mora es algo especial, porque no teníamos certezas de cómo iba a recuperarse de su lesión y hoy está demostrando que gracias a su esfuerzo y su capacidad física, y a ese espíritu de querer estar y competir, está siendo una alternativa muy importante dentro del equipo. Y me pone muy feliz porque sé lo que sufrió y por lo que pasó".

El gol de Mayada. "Es una a favor después de tantas malas. Estoy muy contento que haya tenido esa posibilidad de convertir. Que haya pagado tanta injusticia y angustia que ha sufrido en los últimos tiempos. Es una gran persona y lo apreciamos mucho".