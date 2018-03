Desventuras de un progre porteño

1 de marzo de 2018 • 03:37

Roy Cortina se acomoda en una de las mesas del fondo del bar London, a metros de la legislatura porteña. Se lo nota incómodo, al igual que a todo el espectro del progresismo nacional, que hace equilibrio entre el macrismo gobernante y el kirchnerismo que quiere volver al poder, sin éxito ni brújula a la vista.

"La verdad, seguimos siendo una hoguera de vanidades", dice sin sonreír el legislador y presidente del socialismo porteño. Está en ese bar para dirigir sus dardos contra Martín Lousteau, la esperanza blanca de esa centroizquierda no kirchnerista hoy sin rumbo ni liderazgo nacional, dividida en pequeños islotes: el socialismo que gobierna Santa Fe y quedó magullado después de las elecciones de octubre; Margarita Stolbizer y GEN, alejados (¿de manera definitiva?) de Sergio Massa y buscando su lugar en el mundo; sectores del radicalismo bonaerense como los que representa Ricardo Alfonsín y, sobre todo, el mismo Lousteau, el "flamante" radical a quien Cortina dedica una mezcla de críticas e ironías, meses después de haber sido nada menos que su jefe de campaña.

-Su paso por la ciudad está agotado, tuvo una táctica bipolar (criticar a Rodríguez Larrreta, elogiar a Macri) que la gente no entendió. Se quedó sin aliados, y debería modificar su rol-dispara Cortina, que también vivió épocas de mayor esplendor: fue diputado nacional y ministro de Jorge Telerman en la ciudad, mientras que hoy maneja un bloque de sólo dos legisladores. Incluido él mismo, aunque retenga la vicepresidencia tercera de ese cuerpo.

Desafiante, Cortina quiere que Lousteau llene el vacío vacante de esa centroizquierda que no quiere a Macri, y que también se siente lejos de la ex presidenta Cristina Kirchner. "Martín sería un excelente candidato a Presidente", lo desafía, casi a modo de ultimátum y sabiendo que la táctica del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner es, hoy otra.

No son, por cierto, días de buenas noticias para el carismático ex embajador en Washington: su conglomerado ECO se está desgajando, ya que a las idas anunciadas de la CC-ARI de Elisa Carrió (aliada en 2015) se sumó Confianza Pública, de Graciela Ocaña, y hasta de dirigentes propios, como Natalia Fidel, que esta semana se fue al partido de la "hormiguita" con críticas a su antiguo jefe político. La repentina muerte de Débora Pérez Volpin a poco de asumir su banca en la legislatura es otro duro golpe para su agrupación. "Evolución se ha cerrado, mientras Cambiemos se está abriendo. Ahora él queda en la UCR, apadrinado por el Coti Nosiglia", se queja el socialista porteño mientras toma un té.

Cortina niega que el PS, de gran tradición y opaco presente en la política de la ciudad, sea la próxima baja en ese conglomerado, y que su futuro esté dentro de Cambiemos. "Hay que analizar el fenómeno de Cambiemos, entender que muchos de nuestros votantes fueron allí por falta de alternativas. Hay que salir del infantilismo y construir algo más maduro", dice, y se ilusiona con los ejemplos regionales más exitosos: el Frente Amplio en Uruguay, la Concertación en Chile. Dos experiencias exitosas a años luz de la realidad de la centroizquierda argentina, dividida y sin horizonte a la vista.

El tiempo del café compartido se termina. Cortina, que en su decisión de apoyar a Lousteau hace poco más de dos años recibió duras críticas de su propio partido, deja un lugar para la autocrítica. Dice que el PS está dividido, y que debe analizar por qué perdió 11 bancas de diputados en diez años. "Hay que empezar de nuevo", dice, en una frase que suscribirían muchos de sus compañeros del progresismo que busca su destino.