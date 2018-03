Macri en el Congreso: "No soporta escuchar lo que no le gusta", dijo Amadeo sobre el faltazo de Cristina Kirchner

El diputado nacional por Cambiemos cuestionó la decisión de la senadora del FPV de no presenciar el discurso de Macri en la apertura de sesiones Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

La ausencia de Cristina Kirchner en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso no pasará inadvertida. La senadora nacional por el FPV no escuchará el discurso de Mauricio Macri desde una banca y se quedará en la provincia de Santa Cruz. La decisión de la expresidenta generó críticas en las filas de Cambiemos.

"Es una actitud poco democrática. No quiere oír lo que no le gusta", afirmó el diputado nacional Eduardo Amadeo, una de las espadas del oficialismo en el Congreso, en diálogo con Radio La Red.

Para el legislador, la exjefa del Estado "no soporta escuchar lo que no le gusta". "La buena democracia es aquella en la que todos nos escuchamos por más que no estemos de acuerdo", resaltó.

El diputado oficialista calificó de "antidemocrática" la actitud de la ex presidenta Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Además, Amadeo negó que las autoridades de la Cámara de Diputados hayan dado hoy asueto a los empleados del Congreso por temor a que haya incidentes.

La exmandataria tampoco asistió ayer a la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa donde se eligió a las autoridades del Senado y Federico Pinedo fue ratificado como presidente provisional. En esa sesión, el kirchnerismo sufrió una derrota en la votación por no poder designar a Juliana Di Tullio en un cargo de la mesa de conducción de la Cámara alta.

En diálogo con radio Blue, el diputado nacional Leopoldo Moreau (FPV) defendió a la expresidenta y recordó que "no es una semana fácil tal vez para ella", debido a que el 25 de febrero pasado se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento de Néstor Kirchner.