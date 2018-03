Mauricio Macri en el Congreso: reviví el minuto a minuto de la Asamblea Legislativa

Es la tercera vez que el presidente brinda el discurso inaugural en el recinto Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

1 de marzo de 2018 • 10:06

El presidente Mauricio Macri encabezó en el recinto de la Cámara de Diputados la ceremonia de apertura del 136° período de sesiones ordinarias con un mensaje al nuevo Congreso, en la que se refirió a los proyectos de ley que impulsará este año, como la reforma laboral, el financiamiento político y la normativa de mercado de capitales.

11.45 | ¡Sí se puede!

Antes de finalizar su discurso inaugural, el Presidente dijo: "Los invito a todos, a los que piensan distinto, a abrir la mente y el corazón. Piensen en buena fe que puede funcionar, está funcionando. Los necesitamos todos". Al concluir, se escucharon voces en apoyo que coreaban: "Sí se puede".

11.40 | Gremios docentes

Macri defendió las pruebas Aprender, destacó la importancia de que los alumnos reciban una educación de calidad y envió un mensaje a los gremios docentes. "No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias", aseveró.

11.37 | Narcotráfico

El Presidente remarcó que el país tiene "por primera vez una estrategia nacional" para combatir el narcotráfico. "Lo mejor es que esta estrategia está funcionando", indicó. Asimismo, dijo que el Código Penal "es viejo". "Hay una comisión de expertos trabajando en un código nuevo. Esperemos tenerlo en pocos meses", aseveró.

11.39 | Aborto

Macri destacó: "Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos. Vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas".

Mauricio Macri, sobre el aborto: "Estoy a favor de la vida" 0:48

Video

11.35 | Mano dura

El Presidente afirmó que persiste "una tensión entre la democracia y seguridad". "No creemos que haya que caer en la mano dura ni en el abolicionismo para resolverla", subrayó. Sostuvo que apuesta a un "sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito, que respeta y ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo aplaudió.

Mauricio Macri: "Para enfrentar la inseguridad, ni mano dura ni abolicionismo" 0:26

Video

11.31 | Educación

Macri pidió trabajar por la igualdad educativa. Asimismo, habló sobre los más vulnerables y reclamó que puedan acceder a una educación de calidad. "No estamos preparando a nuestros hijos para el mundo que van a vivir", dijo.

11.29 | "La desocupación está bajando"

El mandatario que "la desocupación está bajando y el total de empleados registrados aumentó a 270.000". Remarcó que "la mitad de los trabajadores en la Argentina está en la informalidad".

Mauricio Macri: "La desocupación está bajando" 1:2

Video

11.26 | Anuncios sobre la reforma laboral

El Presidente se refirió a los aspectos de la reforma laboral que tienen consenso mayoritario, como el blanqueo laboral y la extensión de la licencia por paternidad. Anunció que enviará el proyecto de ley de inclusión laboral "para que miles de trabajadores puedan registrarse".

11.23 | La mala policía

"Sufrí en carne propia a la mala policía. La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes de los argentinos", sentenció.

Mauricio Macri: "Para enfrentar la inseguridad, ni mano dura ni abolicionismo" 0:26

Video

11.21 | "La inflación está bajando"

Macri insistió en que la inflación "está bajando". "La de 2018 va a ser menor que la de 2017. No queremos solo bajarla, queremos que nunca más sea un instrumento de la política como lo ha sido durante más de 70 años", remarcó.

Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

11.16 | Salario igualitario

El Presidente se refirió a la diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres y aseveró que "no es justo". "No podemos permitir más que una mujer gane menos que un hombre. No está bien. Según el Indec, estas diferencias llegan hasta el 30 por ciento. Esto no puede seguir así. Queremos salario igualitario. En un mundo de iguales, tampoco hay razón para que un padre tenga dos días de licencia. Hay que extender la licencia por paternidad".

Mauricio Macri: "No es justo que una mujer gane menos que un hombre" 1:3

Video

11.15 | El machete

11.13 | "Estamos obligados a mantener un alto estándar ético"

Macri dijo que su gobierno apostó por un Estado "transparente", que muestra "cómo gastar su plata". Sostuvo que sus funcionarios están obligados a "mantener un alto estándar ético". "Nos pusimos límites como nunca antes para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos", señaló.

11.11 | Alusión a Venezuela, sin nombrarla

Crédito: DPA

"Algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden shock de ajuste. Los otros nos piden que nada cambie. Si nada hubiese cambiado, estaríamos como otro país hermano que está en desintegración social".

11.06 | "Lo peor ya pasó"

En los primeros minutos del discurso, Macri habló de las transformaciones que empiezan a dar frutos y dio ejemplos de familias en hogares que ahora tienen cloacas y parejas que consiguieron su vivienda propia. "Me llena el corazón de entusiasmo. Ustedes me pusieron acá para emprender juntos este camino, uno distinto, que por fin nos está sacando de tantos años de repetir los mismos errores", dijo.

Mauricio Macri: "Lo peor ya pasó" 1:44

Video

11.04 | Empieza el discurso, transmitido por cadena nacional

"Antes de empezar, quiero homenajear a los 44 tripulantes del submarino San Juan. Entregaron su vida cumpliendo su deber. Seguiremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para encontrarlos", dijo el Presidente en el arranque de su discurso.

Macri inició su discurso con un homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan 1:5

Video

Fuente: Archivo

11 | Macri, en el recinto

El Presidente llegó desde la Casa Rosada. Lo recibieron las autoridades de las cámaras del Congreso, Gabriela Michetti, Federico Pinedo y Emilio Monzó. Firmó los libros de honor y ahora se dispone a dar su tercer discurso en el Congreso.

10.58 | Elisa Carrió: "Les pido que retiren el proyecto de legalización del aborto por respeto a las creencias"

Carrió irrumpió con fuerza en el debate sobre la despenalización del aborto al reclamar a los impulsores de la iniciativa "respeto" a quienes están en contra y que se suspenda la sesión especial convocada por partidos opositores para el próximo jueves.

"Les pido encarecidamente a los diputados que pidieron la sesión que tenga en cuenta que hay muchísimos argentinos cristianos, musulmanes, judíos, que están viviendo en este momento un tiempo sagrado para todas las religiones, entonces no podemos violentar para dividir".

"Voy a votar en contra de la legalización del aborto", adelantó Carrió 2:38

Video

10.56 | Quetglas, el único diputado de Cambiemos con pañuelo verde

El diputado nacional Fabio Quetglas es el único integrante del interbloque de Cambiemos que lleva puesto un pañuelo verde en señal de apoyo al proyecto de legalización del aborto. "Arrancamos la #AsambleaLegislativa gritando fuerte #AbortoLegalYa", escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

10.50 | En primera fila

10.44 | Homenaje

El Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó izo la bandera, que quedó a media asta por el fallecimiento de Héctor Roquel, diputado nacional por el radicalismo y dos veces intendente de Río Gallegos. Asimismo, se hizo un minuto de silencio en su memoria.

10.40 | Duhalde y Rodríguez Saá, los expresidentes en el recinto

Por protocolo, cada año se invita a los expresidentes, pero hoy sólo está presente Eduardo Duhalde, además de Adolfo Rodríguez Saá, quien está desde su rol de senador. Duhalde dio el presente después de despertar enojos dentro del Gobierno por comparar a la situación actual con la crisis de 2001.

Fernando De la Rúa se encuentra delicado de salud. El caso de Estela Martínez es curioso: hace al menos cinco años las autoridades del Congreso rastrean una dirección a la cual poder mandarle el convite, pero no pueden ubicarla. Fuentes oficiales informaron a LA NACION que incluso la buscaron en España, sin éxito.

Además de Rodríguez Saá, otros dos expresidentes debían dar el presente por ocupar actualmente bancas en la Cámara alta pero no lo hicieron: Cristina Kirchner, quien ya había anticipado su faltazo, y Carlos Menem

10. 38 | El kirchnerismo, sin carteles y con pañuelos verdes

Los diputados del FPV tenían planeado llevar carteles con consignas contra el desempleo como "Basta de cerrar fábricas", pero finalmente sólo se presentaron con pañuelos verdes, símbolo a favor de la despenalización del aborto. Los legisladores de izquierda se mostraron también con esos pañuelos e instalaron carteles sobre sus bancas, principalmente sobre el aborto y contra los despidos.

10.34 | A nivel nacional

Doce provincias en total son las que hoy abrirán el período de sesiones ordinarias en sus respectivas Legislaturas, en coincidencia con la asamblea legislativa nacional que encabezará el Presidente: Río Negro, Santa Cruz, Formosa, Chubut, Chaco, La Pampa, Neuquén, La Rioja, Corrientes, Tierra del Fuego, Tucumán.

10.32 | La zona del Congreso: seguridad y sin presencia de manifestantes

A diferencia de lo que ocurría durante el kirchnerismo, el presidente Mauricio Macri abrirá el año legislativo casi sin la presencia de manifestantes y con la zona del Congreso paralizada por el cierre del tránsito.

10.30 | Los invitados

El reglamento del Senado dicta que los presidentes de las dos Cámaras tienen la posibilidad de invitar a 150 personas cada uno. Durante las aperturas de Asambleas Legislativas previas a 2015 era habitual ver en las áreas de invitados banderas kirchneristas y cantos que replicaban el folklore partidario. Este año, la presidenta del Senado, Gabriela Michetti , decidió darle una invitación o dos a cada uno de los 72 senadores. En el caso del titular de Diputados, Emilio Monzó, la perspectiva fue más complicada por la cantidad de diputados (257) e hizo las invitaciones a discreción.

10.29 | Sobre el faltazo de Cristina

El diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Amadeo, cuestionó la decisión de la senadora del FPV de no presenciar el discurso de Macri en la apertura de sesiones: "Es una actitud poco democrática. No quiere oír lo que no le gusta".

Fuente: Archivo

10.22 | Cuánto te identificás con los nuevos legisladores

Conocé los perfiles de los funcionarios que llegan al Congreso y fijate cuán parecidos son a vos en este especial de LA NACION.

10.20 | Débora Pérez Volpin

Una hora antes, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta , inauguró el año en la legislatura y pidió un minuto de silencio en homenaje a la periodista y legisladora por el frente Evolución de Martín Lousteau .

Crédito: Twitter Pérez Volpin

10.17 | "El anteúltimo discurso de Macri"

Antes de ingresar al Palacio del Congreso, el diputado nacional Fernando Espinoza (FPV-PJ) renovó sus críticas a la política económica del Gobierno y dijo que Macri "es el presidente que más endeudó al país". "Va a ser el anteúltimo discurso de Macri [ante el Congreso]", dijo el ex intendente de La Matanza .

Fernando Espinoza: "Va a ser el anteúltimo discurso de Macri" 0:44

Video

10.12 | Los ministros llegan Congreso

De a poco, los funcionarios arriban al recinto para presenciar el tercer discurso de Mauricio Macri como presidente de la nación.

10.10 | Fuerzas federales

Alrededor de 2000 efectivos fueron desplegados en los alrededores del Congreso en el marco de un operativo de seguridad.

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

10.04 | Ausencia

La senadora nacional Cristina Kirchner se quedará en la capital santacruceña y no concurrirá al recinto. Desde el entorno de la expresidenta se refirieron a las razones políticas por las que no estará presente en el Parlamento para escuchar las palabras de Mauricio Macri: "No asiste porque ya sabe que el discurso será lo mismo que los años anteriores".

Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

9.55 | Doce cuadras

Esa es la distancia que deberá recorrer el jefe de Estado, desde la Casa Rosada hasta el Congreso. Lo hará en la camioneta blindada que suele usar para movilizarse. La zona del traslado se encuentra fuertemente vallada y custodiada.

9.48 | Cortes de tránsito

Un amplio sector del centro porteño se encuentra cortado al tránsito desde esta madrugada con motivo del acto. La restricción vehicular se extenderá hasta las 12.30 en la avenida de Mayo entre Bolívar y Plaza de los Dos Congresos, y en la avenida Rivadavia entre Balcarce y Bolívar y entre Luis Sáenz Peña y Entre Ríos/Callao, detallaron desde la Dirección General de Tránsito.

El corte también abarcará de 9.30 a 12.30 el perímetro comprendido por las avenidas Corrientes, Leandro N. Alem/Paseo Colón, Belgrano y Junín/Rincón. Asimismo, desde las 7 y hasta las 12.30 habrá cortes en las calles Hipólito Yrigoyen entre Chacabuco y Bolívar, y Adolfo Alsina entre Chacabuco y Perú.

La avenida 9 de Julio estará cortada de 10 a 10.30 y de 12 a 12.30, y el Metrobus sólo estará afectado durante el paso del vehículo presidencial.

El subte también se verá afectado: la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada.

9.30 | Los primeros en llegar

Los primeros senadores en arribar al recinto, antes de las 9 de la mañana, fueron Julio Cobos (UCR - Mendoza) y Mario Pais. (FPV-Chubut).

El discurso completo de Mauricio Macri

Mauricio Macri: "No es justo que una mujer gane menos que un hombre" 1:3

Video

Informes de Brenda Struminger, María Belén Álvarez Echazú y Laura Serra