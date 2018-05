Cómo es el emprendimiento familiar de Antonella Rocuzzo, la esposa de Messi

Delia Alicia Piña SEGUIR 7 de abril de 2018

Una empresa familiar que remite a un apellido archifamoso, ese que atrae cual imán y lleva irresistiblemente a ver de qué se trata. De una charla familiar y de compartir el gusto por la ropa y por lo que tiende a usarse, con un hobby de por medio, a una pyme prometedora y ambiciosa. Andrea Lo Menzo, Antonella Rocuzzo, Paula Rocuzzo y Luis Reyt son primos y forman una cadena de trabajo en favor de un proyecto común, y sin quererlo aluden a esas chains del cuento de Frigyes Karinthy que acerca a pocos grados al hoy considerado mejor jugador de fútbol del mundo. No es casual que fuera en el último Mundial en Brasil, el momento en que la diseñadora Andrea Lo Menzo marcara el inicio de la idea: Enfans, una firma de ropa infantil ciento por ciento rosarina, que creció con el de boca en boca y al amparo del mercado digital. De paso por Buenos Aires, desde su Rosario natal, cuentan qué ofrecen, para quiénes, qué hace que esta marca tenga en poco tiempo 45,9 k en Instagram, y decenas de miles de likes y comentarios, y cuál es su proyección.

Antonella interviene mucho en el diseño. Es nuestra cazadora de tendencias, siempre está atenta a qué se usa y cómo podemos aplicarlo en la Argentina

-¿Cómo empezaron?

Andrea Lo Menzo: -Nuestras charlas con Anto terminaban aludiendo a nuestro gusto en común por la ropa. Estudié Diseño -de moda en el Cidir, la Cámara Industrial de la Indumentaria de Rosario-, Bellas Artes y con el artista Dante Taparelli, y Anto también estudió Diseño hasta que se fue a España. Y siempre hice ropa para mí y mi familia. En esas conversaciones entre primas discutíamos qué había en el mercado tanto local como internacional, comparábamos qué se usaba, qué nos gustaba, por qué nos llamaba la atención y, sobre todo, cómo lo haríamos nosotras. Hasta que, de paso por la Argentina, entre junio y julio de 2014, ambas con bebés, nos decidimos y arrancamos con la ayuda de mi tía, Patricia Blanco (mamá de Anto y Paula). Con el tiempo se fue sumando más familia, como Paula (Rocuzzo), Luis Reyt y Silvina Colombo (otros primos). Es un proyecto que mantiene a la familia unida de manera interesante porque todos ayudan y colaboran, es una gran empresa familiar.

. Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

-¿Por qué ropa infantil?

Paula Rocuzzo: -Por nuestros hijos, la mayoría de las primas y primos tenemos hijos, y el vestirlos y ayudarlos a crecer siempre fue nuestra obsesión, en el buen sentido. Se sabe que al ser mamá los hijos pasan a primer plano y pasan a protagonizar nuestra vida y conversaciones.

A. LM.: -Anto me contaba qué ropa veía y yo lo mismo; en común, empezamos a ver que estaba bueno hacer un mix de lo que a las dos nos gustaba. Hoy, Antonella interviene en el diseño, es nuestra cazadora de tendencias, siempre atenta a qué se usa y cómo podríamos usarlo en la Argentina.

-¿Qué les gusta?

P. R.: -La ropa simple, supercómoda, funcional y, en especial, universal, para que la pueda usar un chico de Rosario, de Barcelona o de cualquier lugar del mundo. Así es Enfans, y se destaca por el diseño de estampas propias, por el uso del color en su justa medida, de corte simple y con variedad de tipologías.

-¿Su fuerte son los varones porque el público busca vestir a sus hijos como los de Messi?

Luis Reyt: -Es cierto que el 65% de nuestras ventas es de ropa para varones. Y es todo un desafío responder a esa demanda porque en general siempre es al revés, ya que resulta más variado vestir a una nena. No sé si porque los hijos de Anto -Thiago, Mateo y ahora Ciro- atraen más público, nos inclinamos a pensar que tenemos una propuesta diferenciadora para ellos: ropa ponible, canchera, con prints únicos, además de colorida en su justa medida. Arrancamos con ropa de 0 a 8, pero hace un año que nos enfocamos en 2 a 8 años.

-¿Es una marca de moda?

A. LM.: -Es una marca de ropa infantil que viste a los chicos de hoy, moldea eso que se usa en el mundo porque acá puede gustar. De alguna manera adelantamos modelos de tendencia y los adaptamos en su uso o simplificamos para su mayor funcionalidad. Pero nuestra apuesta es local, personal en el sentido de que desde nuestro criterio buscamos crear ropa simple para que los chicos jueguen, estudien y disfruten con comodidad. Es ropa para chicos, no de grandes a escala menor.

P. R.: -Es distinto en relación a lo que hay en el mercado, tiene detalles cuidados en terminaciones pensadas para la funcionalidad, como etiquetas que no incomoden; el uso de fibras naturales, aunque también algodón Pima, denim y algunas mezclas; también una aplicación de color singular con un touch no tan estridente. Todo esto nos define, además de, como mencionamos, las estampas exclusivas en cada colección. Este invierno vamos por la relación de los chicos con el planeta Tierra y el espacio.

A. LM.: -Algo que sumamos este último verano es el lino de tendencia que no es común verlo en los chicos, y lo incluimos con un tratamiento especial de lavado y otros procesos.

.

-Y qué tienen en cuenta de lo que se tiende a usar en el mundo?

A. LM.: -Vemos qué se usa y tomamos lo que nos gusta; adelantamos modelos de tendencia y los adaptamos en su uso o simplificando para su mayor funcionalidad. Creo que la ropa de chicos es ropa de temporada, porque ellos crecen no porque deje de estar de moda; con esta idea, optamos por prendas de líneas simples; no cambiamos todo de una temporada a otra; crecemos y desarrollamos la propuesta con estampas propias.

-La fecha de inicio de la marca figura como 2016.

A. LM.: -Dejó de ser un hobby o algo que hacemos porque es lindo y nos gusta, ya no es un hacer solo intuitivo: siempre es a puro corazón. Ya aprendimos a delegar y sumamos especialistas. Y desde mediados de 2016 buscamos profesionalizarnos, ordenar los procesos y hacerlos más eficientes, y Luis jugó y juega un papel fundamental en la empresa. Y, sobre todo, buscamos proyectar la empresa al exterior, porque obviamente advertimos que la marca interesa.

L. R.: -Rosario es cuna de diseño; es sabido que cuenta con destacados creativos y sumamos a nuestro equipo diseñadores calificados formados en la ciudad; armamos un buen equipo. Depuramos la estética de la marca buscando una armonía en las colecciones. Quisimos hacer menos, pero mejor, por eso el recorte etario. Pusimos el acento en el color y las estampas. Buscamos sumar manos rosarinas al concentrar la confección en nuestra zona de influencia para promover lo nuestro.

-¿Los chicos deciden qué se ponen?

A. LM.: -Y sí. Hay mucho niño en la familia. Los dejamos opinar bastante, se visten a diario con las prendas Enfans y hasta son modelos; mis hijas, por ejemplo, son mis principales referentes, promotoras y críticas. En general, los chicos son prácticos y sin vueltas te dicen si les gusta y, sobre todo, si se sienten incómodos. Por eso trabajamos mucho la moldería, los cortes; comprobamos que el oversized de tendencia a veces no va tanto para chicos de acá, por eso optamos por líneas más rectas y simples. Sabemos por Anto que en algunos lugares de Europa son un poco más conservadores y clásicos; acá es más casual y relajado. También tenemos como referente propuestas de Oceanía y Australia.

-¿Qué de ahora en más?

L. R. : -Nos interesa conservar un producto exclusivo, no queremos masificarlo o hacerlo crecer a un volumen tal que no nos permita mantener su esencia. No pretendemos un boom. Pero somos conscientes de que tenemos una tienda online que crece a pasos agigantados. Este mes finalmente la abrimos al mercado internacional por las crecientes consultas del exterior. También por la demanda de multimarcas del interior, estudiamos estar presentes en tiendas de ciudades como Mendoza, Córdoba, Resistencia, Tucumán, que ya tienen marcas del segmento. Del mismo modo pretendemos desarrollar aún más nuestra cartera de proveedores. Y sí, proyectamos llegar a tener nuestro primer local propio, sin duda, en Rosario.

-¿Enfans es vista como la marca de ropa de Antonella Rocuzzo o de Lionel Messi?

L. R. : -Sin duda, tener el apellido Messi atrás convoca, acelera, colabora, impulsa, expone. Pero con o sin su nombre, si no tenemos una propuesta sostenible el proyecto se cae. Hay una gran posibilidad atrás, trabajamos a diario para honrar esta oportunidad. Somos conscientes de que es posible que la marca sea vista como tal, pero es mucho más: es un proyecto familiar rosarino y nos enorgullecemos de eso, de contar en nuestra familia a Antonella y Leo. Anto es una persona sencilla que irradia y por eso nuestras prendas se destacan por la simpleza.

-¿Por qué Enfans?

L. R. : -Un nombre que despertó discusiones y polémica. Fue el resultado de dimes y diretes, pero fundamentalmente es una palabra en francés antiguo, así de simple, y hasta argentinizado, que gustó a las chicas. Sabemos que literalmente no responde a la traducción de niños en francés, no lo pretendíamos. Con nombre puesto, lo importante es que la ropa tiene muy buena llegada no solo en el mercado local, sino internacional.

-¿Qué significa kids somos tous iquals?

A. LM.: -Un cóctel de idiomas para levantar la bandera de que los niños deben sean todos iguales, sea cual fuere su idioma, y esto significa un montón para nosotros, porque pretendemos trasladar esta idea a otros proyectos, en particular solidarios, esos que representen una ayuda a las personas que lo necesitan, por eso jugamos con la mezcla de lenguajes. Y esto lo creemos y sentimos genuinamente, no es publicidad.

Prendas perfumadas

Toda la ropa de Enfans está perfumada. Es una fragancia exclusiva diseñada especialmente por los rosarinos Carina Cavazza y Mario Gerosa, de la jabonería gourmet rosarina La Pasionaria. Desarrollaron tres fragancias: un mix cítrico-floral-marino. Es un perfume unisex, que le da un toque especial a la ropa, un mimo. En breve lanzarán una línea de jabones, aromatizantes de ambiente y aguas de colonia.

.