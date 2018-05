Boca-Defensa y Justicia, Superliga: el puntero perdió 2 a 1 en la Bombonera

los Jugadores de Boca derrotados , en la bombonera . Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Franco Tossi SEGUIR 7 de abril de 2018 • 23:41

El trámite era similar al de los últimos partidos en los que Boca había conseguido goles con el último suspiro. La historia, esta vez, fue otra. El equipo de Guillermo Barros Schelotto tuvo el dominio del juego mientras el partido ante Defensa y Justicia estuvo empatado, pero lo fue a buscar con menos ansiedad, más cansancio mental y físico y un rendimiento general que estuvo demasiado bajo. Especialmente en la defensa, una línea que arrancó muy fuerte en la Superliga, en la última etapa se fue debilitando por diversas falencias que también incluyen a Agustín Rossi y anoche dejó una imagen muy floja. Ahí se explica la caída 2-1 ante Defensa, la cuarta doméstica en la temporada: no fue justa, pero el local hizo todo para que sucediera. Los fantasmas de las dudas del campeonato anterior, por el momento, no vuelven, pero es un claro llamado de atención para el técnico: su Boca empieza a ser menos efectivo.

Los de Varela, que ganaron por primera vez en la Bombonera, pueden ser un estereotipo perfecto para concientizar sobre lo que será la Copa Libertadores. Si el xeneize quiere saldar la deuda en este 2018, deberá atravesar series ante equipos que tengan un estilo parecido. De hecho, el miércoles pasado, en el 1-0 a Junior, ya se vio algo de eso: los hombres del Mellizo sufrieron en el segundo tiempo y los colombianos podrían haberse llevado un empate. El rival de ayer fue similar: bien parado, con solidez en la zaga, con criterios en el medio y con habilidosos en la delantera. Nicolás Fernández, que fue reemplazado por una lesión en la rodilla, desnudó muchas flaquezas en Buffarini, pero sobre todo en Goltz y Magallán.

El gol de Márquez

El gol de Gissi, en contra

El gol de Márquez

El último de ellos, anoche fue capitán ante las ausencias de Tevez y Pablo Pérez. Si bien Magallán venía siendo firme, lejos está de ser un hombre de experiencia y con voz de mando. Pareciera que aquello fue una presión para un central que venía siendo fundamental en la columna vertebral. Por eso fue el más flojo del equipo: en el primer gol, desesperado, se tropezó y le dejó el espacio libre a Fernández para que asistiera a Márquez, que abrió el marcador.

Además, cuando faltaba un cuarto de hora para el final tuvo la desgracia de protagonizar un error idéntico al que Rodrigo Bentancur, ahora en Juventus, cometió en aquella derrota ante San Lorenzo, en 2015: la jugó hacia el centro con confianza, pero el Cuqui estaba preparado para irse mano a mano con Rossi y anotar su doblete. Goltz, además, dejó de lado sus últimas buenas imágenes, volvió a ser frágil y hasta cometió un penal que Rapallini no observó.

Boca vs Defenda y Justicia, en la Bombonera Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

No es un golpe para el puntero y casi bicampeón local, pero sí una fuerte luz roja de atención. Porque vinculada a la mala actuación de los defensores está la floja tarea de Rossi. Hay que dejar en claro que no tuvo responsabilidad en ninguno de los dos gritos en contra, pero tuvo aspectos que no gustaron en las tribunas. Se sabe que arriesga de más con los pies y eso fastidia a la gente: los hinchas, anoche, marcaron tendencia y desaprobaron con silbidos las salidas por abajo, sobre todo luego de que con Barrios transformaran un saque de arco en un tiro libre indirecto para el Halcón adentro del área de Boca.

Se habla en el Mundo Boca del pensamiento de los dirigentes: miran con desconfianza a Rossi y creen que en el receso habrá que ir a buscar un arquero de jerarquía, más allá de lo conforme que Guillermo pueda estar con él.

Boca perdió. Aquello no le duele en la tabla: en el peor de los casos, finalizará la 25° jornada cinco unidades por encima de San Lorenzo (debe ganarle a Godoy Cruz) a falta de 15 puntos. Lo cierto es que fue una noche oscura para la defensa. Y los miedos, en medio de la Copa, pueden volver a aparecer.