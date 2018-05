Jaguares-Crusaders, Súper Rugby: en Vélez, el equipo argentino no pudo con el campeón

Super Rugby Finalizado 14 Jaguares 40 Crusaders

Gonzalo Capozzolo SEGUIR 7 de abril de 2018 • 18:40

En su primer partido tras el retiro de Juan Martín Hernández, y frente a un público mucho más numeroso que en jornadas anteriores en Vélez, Jaguares no pudo con el campeón del Súper Rugby, Crusaders, al que le presentó batalla hasta mediados del segundo tiempo. La franquicia argentina terminó cayendo por 40 a 14 contra la neozelandesa, por la 8ª fecha del certamen del hemisferio austral. Para Jaguares se trató de la última actuación en el país antes de encarar una muy exigente gira por Oceanía.

Si había un momento ideal para recibir al campeón del Súper Rugby, seguramente era este. Después de superar en un gran desempeño al subcampeón y con una semana de descanso en medio, Jaguares llegaba con la confianza en alta para enfrentarse con Crusaders. Aunque la franquicia argentina tuvo en líneas generales un buen rendimiento, el mejor equipo de la historia de este torneo fue demasiado y demostró que no hace falta tener demasiado la pelota para ganar. Sin ser mucho más y cediendo la posesión, el cuadro neozelandés terminó ganando por 26 puntos, nada menos.

Los visitantes plasmaron fueron superiores en el comienzo. Bastaron 7 minutos para que la pelota llegara a la punta a George Bridge y que el wing apoyara con una palomita, luego de una jugada desprolija en la que el equipo argentino tuvo la oportunidad de recuperar el balón un par de veces.

Jaguares vs. Crusaders, en Vélez. Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Jaguares no se desanimó, y liderado por su apertura, Nicolás Sánchez, logró quebrar la línea de ventaja en dos ocasiones. Pero a los 13 minutos, tras un mal pase de Bertranou, que no halló las manos de ninguno de sus compañeros, Bridge marcó nuevamente, luego de recuperar la pelota en sus 22 metros y recorrer el largo del campo.

Para los locales aparecieron otra vez las imprecisiones y cada una tuvo su costo. Primero, Sánchez no encontró a Tuculet cuando ya estaban en los 5 metros ajenos. Después, a los 30 minutos, Tomás Lavanini aplicó un topetazo al apertura rival cuando este ya había pateado la pelota y, tras un line derivado de ese penal, el wing Manasa Mataele consiguió su primera conquista. Crusaders obtuvo 100% de efectividad y demasiada diferencia en un primer tiempo en el que Jaguares poseyó la pelota 60% del tiempo.

En el complemeto, el local salió con otra actitud y golpeó de entrada mediante un try de Joaquín Tuculet. Lo mejor del equipo llegó a los 13 minutos, con una gran jugada colectiva en la que el ingresado Ramiro Moyano se cortó y, al cabo de una serie de pases entre Tuculet, De la Fuente y Boffelli, anotó en la punta.

Jaguares mejoró incluso en el scrum, una formación fija que había sido deficitaria hasta el momento. Cuando el resultado señalaba 26-14 y con un scrum propio en los 22 ajenos, Crusaders cambió a sus pilares y acomodó las cosas. De una salida sucia, los neozelandeses taparon un kick y Ryan Crotty apoyó en la punta. Casi de inmediato, Mataele anotó su segundo try y estableció el 40-14 final.

Las franquicias de Nueva Zelanda siguen estando lejos del conjunto argentino, que ahora tiene una marca de cero victorias y siete derrotas frente a ellas. Si bien la derrota fue justa, Mario Ledesma puede sacar algunas conclusiones positivas de la derrota ante el campeón.

aguares tendrá poco tiempo para recuperarse, ya que mañana encarará la gira por Australia y Nueva Zelanda, la más exigente del campeonato. En la temporada de su debut en el Súper Rugby, el plantel argentino perdió todos los partidos de ese viaje, incluido el de Japón, y también lo hizo el año pasado aunque con un destino diferente, Sudáfrica.

La síntesis del encuentro

Jaguares: Joaquín Tuculet; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Matías Alemano; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago García Botta.

Entrenadores: Mario Ledesma y Nicolás Fernández Miranda.

Crusaders: David Havili; Manasa Mataele; Tim Bateman, Ryan Crotty y George Bridge; Mitch Hunt y Bryn Hall; Matt Todd, Heiden Bedwell-Curtis y Tom Sanders; Sam Whitelock y Luke Romano; Michael Alaalatoa, Codie Taylor y Tim Perry.

Entrenador: Scott Robertson.

Primer tiempo: 6 minutos, try de Bridge (C); 15 y 33, goles de Hunt por tries de Bridge y Mataele (C). Resultado parcial: Jaguares 0 vs. Crusaders 19.

Segundo tiempo: 1 minuto, gol de Sánchez por try de Tuculet (J); 9, gol de Hunt por try propio (C); 12, gol de Sánchez por try de Boffelli (C); 28, gol de Hunt por try de Crotty (C), y 30, gol de Delany por try de Mataele (C).

Así están las posiciones