Lionel Messi es una sucesión de hitos: con un hat trick, Barcelona derrotó 3-1 a Leganés por la Liga de España

Spanish La Liga Finalizado 3 Barcelona Lionel Messi 27 ' Lionel Messi 32 ' Lionel Messi 87 ' 1 Leganés Nabil El Zhar 68 '

Claudio Mauri SEGUIR 7 de abril de 2018 • 15:45

Hay partidos que Lionel Messi transforma en una sucesión de hitos. Lo fue el 3-1 sobre el Leganés, triunfo con el que Barcelona va en autopista al título de la Liga de España. Fue con un hat-trick de Leo, que con uno de tiro libre igualó el récord de seis por esa vía que tiene Ronaldinho desde la temporada 2006/07. En la disputa por el Botín de Oro (premio al máximo anotador de las ligas europeas), el rosarino llegó a 29 y alcanzó a la gran revelación de la temporada, el egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

Gran solista, la productividad de Messi también es para el beneficio colectivo. Al ser la llave de la victoria, Barcelona igualó la plusmarca de 38 encuentros (31 triunfos y siete empates) sin perder por la Liga, que ostenta Real Sociedad desde hace 38 años. Para su cuenta personal, Messi llegó a los 500 tantos jugando dentro de las fronteras de España por todas las competencias oficiales.

Messi se repite en recursos y aptitudes que los rivales no consiguen neutralizar. Muchas veces se lo vio barriendo el balcón del área de derecha a izquierda hasta encontrar el resquicio para sacar el zurdazo. Fue un gol que calcó infinidad de veces.

El 1-0 de Messi, desde la tribuna

En los últimos tiempos, la especialidad a la que los contrarios no le descubren el truco es el tiro libre. Generalmente, con un remate por encima de la barrera que queda lejos del alcance del arquero. Y también ha burlado barreras haciendo pasar la pelota por debajo del salto de los jugadores. Su zurdazo contra Leganés superó la altura de los rivales y cayó cerca del primer poste. Leganés es la última víctima de la precisión del N° 10 y en esta Liga se suma a Real Sociedad, Alavés, Girona, Las Palmas y Atlético de Madrid. Y tiene una por Champions League, frente a Olympiakos.

Otro de los aspectos destacados es que fue el partido en el que a Messi se lo vio con más ritmo y precisión luego de la lesión muscular en la pierna derecha que lo sacó de los dos amistosos de la Argentina. Tras los 30 minutos frente a Sevilla, en los que marcó un gol, como ante Roma esta tarde completó los 90. Con 4505 minutos es el futbolista del plantel que más jugó en la temporada.

El 2-0 de Messi

El segundo tanto lo consiguió al filtrarse entre los dos centrales para recibir una asistencia, y el tercero, poco después de que Leganés había descontado, lo fabricó con un sutil toque para anticiparse a un defensor y otro toque más delicado aun para desairar la salida del arquero.

Fue el mejor Messi desde que la lesión lo hizo ver desde el palco los amistosos de la Argentina. El martes debe ir al Olímpico de Roma para sellar una clasificación a las semifinales de la Champions que ya está encarrilada con el 4-1 en el Camp Nou. La Liga está al caer (12 puntos de ventaja sobre Atlético de Madrid, que hoy juega el derbi frente a Real Madrid, a falta de siete fechas). Hasta Zinedine Zidane descuenta el título de Barcelona; adelantó que su equipo no le hará el típico pasillo al campeón cuando lo visite tres jornadas antes del final. Ernesto Valverde (DT del Barca), siempre muy diplomático, no entró en la refriega: "No tengo nada para decir, no somos campeones". Es cierto, lo único que lo separa de la gloria es que Messi vuelva ser decisivo en tres o cuatro partidos más.

El 3-0 de Messi