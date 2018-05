La temporada 2018 de la NBA se convirtió en una pesadilla de lesiones para las estrellas: Kyrie Irving la última víctima

Las lesiones dejaron a Kyrie Irving fuera de la temporada Fuente: AP - Crédito: Charles Krupa

Diego Morini SEGUIR 6 de abril de 2018 • 08:00

Parece que el destino está empecinado en complicar la cosas en la temporada 2018 de la NBA . Las lesiones atormentan a las estrellas y las franquicias sufren porque se quedan sin sus piezas más determinantes para luchar por un lugar en los playoffs y para la etapa de definición de la competencia. San Antonio Spurs , Golden State Warriors , New Orleans Pelicans , Los Ángeles Clippers , Boston Celtics , New York Knicks , Philadephia 76ers son algunos de los equipos que tuvieron que reconfigurarse ante bajas importantes. El último golpe lo recibieron los Celtcis, ya que se confirmó que Kyrie Irving no jugará por el resto de la temporada, ya que debe operarse la rodilla izquierda.

En un principio, el base de Boston sólo se iba a perderse la recta final de la temporada y se especulaba con que podía estar después de la primera etapa de playoffs. Sin embargo, se supo que tiene una infección en la rodilla y no volverá hasta la próxima temporada. Irving será operado este sábado y le retirarán dos tornillos en la rótula implantados tras la operación de las Finales de 2015. No es el primer golpe para los Celtics, porque cuando arrancó la temporada, en el primer juego perdió a otro de sus refuerzos: Gordon Hayward , que se fracturó el tobillo en octubre de 2017.

El regreso de Kawhi Leonard es un misterio y sufren los Spurs por su ausencia Fuente: AFP

No es la única baja sensible en este año. Kawhi Leonard apenas jugó 9 partidos con los Spurs y su retorno es todo un misterio. La estrella de San Antonio sufre por una inflamación en la inserción del cuádriceps con la rótula y trabaja en Nueva York para tratar de estar a punto. Sin embargo, muchos ya hablan que podría haber un trade (intercambio) por alguna otra figura de otro equipo. Y no es un detalle menor para los Spurs no tener a su estrella porque están nuevamente incómodos con la clasificación a playoffs y le quedan tres duelos determinantes (Portland y Sacramento, en San Antonio y Pelicans, en New Orleans). Incluso, si se clasifica a playoffs tampoco está garantizada la presencia de Leonard para la postemporada.

En Golden State Warriors esperan que las predicciones del retorno de Stephen Curry se cumplan, ya que se estima que podría estar activo después del 14 del actual. El base del conjunto de Oakland sufre un esguince de grado 2 en el ligamento medial colateral de la rodilla izquierda y no estará en la primera ronda de playoffs. Eso siempre que Golden no elimine a su rival en 4 juegos, lo que provocaría no tener a Curry además en los primeros partidos de la segunda serie. Tampoco tendrá a Patrick McCaw, que será reevaluado dentro de 4 semanas del traumatismo que tiene en la columna tras el golpe que se dio tras caer mal después de volcar un balón, producto de un toque en el aire de Vince Carter.

Para los Pelicans también fue duro encontrar respuestas sin el pivote estrella DeMarcus Cousins (rotura en el tendón de Aquiles del pie izquierdo), de la misma manera que los Knicks se quedaron sin el letón Kristaps Porzingis (se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda), así como los Clippers se complicaron con la baja de Patrick Beverly (una micro rotura en el menisco de su rodilla derecha) y sufren los Sixers porque su pivote camerunés Joel Embiid podría estar afuera de la primera etapa de playoffs y un poco más también (sufrió la fractura en el hueso orbital del ojo izquierdo y será operado).

Otros equipos también vieron a sus jugadores franquicias quedarse al margen, como Dallas Mavericks que perdió al base puertorriqueño José Juan Barea (una lesión muscular en la zona abdominal) o Chicago Bulls que no pudo contar con Zach Lavine (distensión del ligamento anterior cruzado) y Atlanta Hawks perdió en el cierre de la temporada a Dennis Schroder (esguince de tobillo de grado 2).

Demasiados sucesos desafortunados en esta NBA 2018. Demasiadas lesiones para una temporada y las franquicias se sienten frustradas por no poder contar con sus mejores hombres. Un problema que no parece tener solución.