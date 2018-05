Avanza el primer proyecto de Damián Szifron en Hollywood: El hombre nuclear ya tiene fecha de estreno y de rodaje

Szifron trabaja en este proyecto desde 2015; Mark Wahlberg ocupará el lugar del legendario Lee Majors en el film, que llegará en 2019 Fuente: AFP

Marcelo Stiletano SEGUIR 6 de abril de 2018 • 19:08

Se empiezan a conocer algunos detalles de The Six Billion Dollar Man, la remake cinematográfica que dirigirá y escribirá Damián Szifron , que después de largas demoras y cabildeos ya empieza a encaminar definitivamente su trabajo de preproducción, luego de que el estudio Warner Bros. confirmara a principios de marzo su estreno mundial para el 31 de mayo de 2019. Hollywood decidió que en la temporada alta de estrenos del año que viene el pasaje al cine de la exitosísima serie televisiva El hombre nuclear tendrá un lugar relevante y confía en el realizador argentino de Relatos salvajes y Los simuladores para llevarla adelante.

El proyecto estuvo detenido al menos dos años. Se había programado originalmente su rodaje en 2016, con intenciones de estrenarla en 2017, pero cuestiones relacionadas con la nutrida agenda de su protagonista, Mark Wahlberg (es, además, uno de sus productores) y los derechos de autor que en un principio pertenecían a la problemática compañía productora de los hermanos Harvey y Bob Weinstein forzaron un cambio de planes y dilataron esos tiempos. Ahora tomó el control Sue Kroll, una ex ejecutiva de Warner que tuvo a su cargo allí el manejo de las áreas de marketing global y de distribución, y que acaba de formar su propia productora independiente, Kroll & Co., que lleva adelante el proyecto después de que Warner adquiriera los derechos para hacer The Six Billion Dollar Man antes de que The Weinstein Company se declararara en bancarrota.

En las últimas horas también se confirmó que el rodaje tendrá lugar en el Reino Unido durante el próximo verano del hemisferio norte. Luego de confirmada la fecha de estreno mundial, se iniciaron allí los trabajos de preproducción. A mediados de marzo hubo una convocatoria de casting.

El título de la película alude a la denominación original de la serie televisiva, que se extendió a lo largo de cinco temporadas entre enero de 1974 y marzo de 1978. Y juega con el paso del tiempo a propósito del valor de la moneda. La serie se conoció en inglés como The Six Million Dollar Man. Esa cifra (seis millones de dólares) fue lo que costó la intervención a la que fue sometido el coronel Steve Austin (Lee Majors) luego del casi letal accidente sufrido mientras probaba una nueva nave espacial (es astronauta). En esa operación se le insertaron a Austin dos piernas "biónicas" que le permitían correr a velocidad sobrehumana, un brazo impulsado con energía atómica capaz de abrir la roca de una montaña y un nuevo ojo izquierdo equipado con una potente y precisa mira telescópica. Transformado en un híbrido que mezcla lo humano y lo tecnológico (la serie está inspirada en la novela Cyborg, de Martin Caidin), comienza a realizar tareas ultrasecretas para una organización especial del gobierno estadounidense (Office of Scientific Information) manejada por Oscar Goldman (Richard Anderson), personaje habitual de la serie.

El hombre nuclear tuvo un centenar de episodios y un desprendimiento tan exitoso como el original, el de La mujer biónica, en donde Jamie Sommers (Lindsay Wagner), antigua novia de Austin, también es sometida a una operación que le permite contar con varias partes de su cuerpo activadas a energía "biónica": sus dos piernas, un brazo y un oído. El hombre y la mujer nuclear llegaron a compartir tres episodios especiales ¿Será igual la premisa de la película que desde hace más de dos años prepara en silencio Damián Szifron? Al menos sabemos que el tiempo transcurrido (cuatro décadas y media) y los ajustes por inflación elevaron el costo de la operación a la que fue sometido Austin de seis millones a seis mil. Los six billions del título de la película que conoceremos a mediados del año que viene.