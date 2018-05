Copa Davis: Chile, un desafío espinoso en la ruta argentina para volver al Grupo Mundial

Desde las 14, la serie se abre en San Juan con el partido entre Kicker y Jarry; a continuación, el Peque Schwartzman se medirá con Garín Crédito: Prensa AAT/Sergio Llamera

Sebastián Torok SEGUIR 6 de abril de 2018 • 00:33

SAN JUAN.- La Argentina y Chile ostentan una rica historia de enfrentamientos por la Copa Davis. Desde 1931, la primera vez que se cruzaron, hasta 2000, la decimosexta y más reciente (con ocho victorias por lado), tenistas muy valiosos enriquecieron los partidos. Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Marcelo Ríos, Patricio Cornejo y los hermanos Fillol fueron algunos de ellos. Pero penosamente, la de mayor repercusión fue la última, de hace dieciocho años en el Parque O'Higgins, de Santiago. Aquella serie lastimada por los incidentes, por los famosos "sillazos", es, lamentablemente, la última postal entre argentinos y chilenos en un court.

Tras el descenso del equipo capitaneado por Daniel Orsanic en 2017, ambos países vuelven a enfrentarse a partir de hoy, por la segunda rueda de la Zona Americana 1, cuyo triunfador jugará en septiembre el repechaje que otorgará la posibilidad de retornar al Grupo Mundial en 2019. Es una serie que acarrea, inevitablemente, mucho morbo. Y además se realiza a un mes de las elecciones presidenciales en la Asociación Argentina de Tenis (José Luis Clerc y Agustín Calleri, ambos candidatos a la presidencia, están en la ciudad). Pero desde que arribaron a San Juan, los integrantes de ambos equipos se encargaron de lanzar un mensaje conciliador. "Rivales, no enemigos", es la consigna que se lee en cada rincón de la ciudad. Todos se alinearon con ese concepto, menos, el Chino Marcelo Ríos. "Nos toca romperle el culo ahora en tenis", escribió el exnúmero 1 en Twitter. Pero nadie, al menos en San Juan, le dio más importancia de la que merece. El foco está puesto en el arranque de la serie, a partir de hoy, a las 14, con el partido entre el debutante Nicolás Kicker (87°) y la mejor raqueta chilena, Nicolás Jarry (64°). A continuación, Diego Schwartzman (15°), el singlista número uno del equipo nacional, frente a Christian Garín (217°). La serie presenta cambios: los partidos serán al mejor de tres sets y no de cinco, y mañana se jugarán los tres puntos restantes, comenzando por el dobles (también desde las 14), quedando el domingo libre.

"La decisión de elegir a Kicker y no a Guido Pella no fue sencilla. Los dos están en un buen nivel, parejos, pero creemos que es una buena oportunidad para hacerlo debutar a Nico, que se adaptó bien y se entrenó fuerte toda la semana", expresó Orsanic, que comenzará su cuarta temporada como capitán. Pella, el único presente en San Juan que integró la formación campeona en Croacia 2016, no está con demasiada confianza y perdió con Jarry las tres veces que se enfrentaron, la última en febrero pasado en el ATP 250 de San Pablo, sobre polvo de ladrillo y bajo techo, las mismas condiciones que se jugarán en el estadio Aldo Cantoni. "Lo bueno que tiene este equipo es que somos todos muy amigos, es más fácil hablar o dar consejos. Sé lo que está pasando Nico (Kicker) en este momento previo al debut y lo vamos a apoyar en todo", comentó Pella, que desde su presentación en la Copa Davis (ante Polonia, en 2016) no faltó a ninguna serie. El bahiense, asimismo, es una alternativa para actuar en el dobles, junto con Machi González o Guillermo Durán.

En la intimidad del plantel chileno se tomó con agrado que sea Kicker y no Pella el primer rival de Jarry. Entendían que la experiencia del segundo podía ser más peligrosa para un joven que está ante la serie "más emocionante" de su carrera, según sus propios testimonios, como Jarry (22 años). "No sé si puede pesarle o no el debut a Kicker. Depende de la personalidad de cada uno. Todo es relativo", se limitó a decir el capitán chileno, Nicolás Massú.

"Va a ser una serie muy importante para Jarry. Jugar los tres puntos va a ser muy difícil. Ganarle a Kicker, después jugar el dobles el sábado, descansar una hora y jugar contra el Peque Schwartzman para definir la serie, sería muy complicado. Pero, ¿me decís si es imposible? No, no lo es. Los partidos al mejor de tres sets no tienen ninguna complicación y Jarry tiene físico para hacer ese esfuerzo", aventura el Pulga Horacio De la Peña, que desde hace casi quince años está radicado en Chile. "Las condiciones en San Juan son muy buenas para Jarry, con la misma altura (unos 600 metros sobre el nivel del mar) que aprendió a jugar al tenis, sobre polvo y cerrado. Están las condiciones para que él pueda hacer este milagro. Los puntos fuertes de Argentina están en que el Peque, es un competidor espectacular, que juega bien los puntos importantes y es inteligente", amplió la raqueta N° 2 argentina en 1993, ex N° 31 del tour.

Son 5000 los lugares que posee el rejuvenecido estadio Cantoni (unos 600 espectadores serían chilenos). Luego del golpe que significó dejar el Grupo Mundial tras dieciséis temporadas consecutivas, la Argentina comienza la búsqueda del regreso a la elite. El desafío se presenta espinoso.

No olvidan a Javier Maquirriain

Los jugadores del equipo argentino llevarán crespones negros en sus remeras en la serie con Chile para recordar a Javier Maquirriain, que fue el médico del conjunto durante muchos años (además de destacado jugador de paddle) y falleció a principios de este mes.

Frente a Alemania, la reaparición de Nadal

La derrota en los cuartos de final del Abierto de Australia fue la última actuación de Rafael Nadal, el 23 de enero. El Nº 1 del mundo, que perdió esa posición luego de ese certamen y más tarde la recuperó, siempre sin jugar, se enfrentará con Philipp Kohlschreiber (34º) en el segundo capítulo del choque entre España y Alemania en Valencia, uno de los cuartos de final por la Copa Davis. Los otros enfrentamientos de este fin de semana, que se abrirán hoy, serán Italia vs. Francia (defensor de la corona) en Génova, Croacia vs. Kazakhstán en Varadin y Estados Unidos vs. Bélgica en Nashville.