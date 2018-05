Julio Velasco y el Mundial de septiembre: "Nuestro sueño es llegar al Final Six"

Julio Velasco apuesta a estar entre los mejores del mundo

6 de abril de 2018 • 08:00

Télam.- Julio Velasco , técnico del seleccionado masculino de vóleibol, aseguró este jueves que el principal objetivo de su equipo este año está puesto en el Mundial de Italia-Bulgaria, en septiembre, aunque sin descuidar la Volleyball Nations League (ex Liga Mundial) ni los Juegos Odesur.

"En el Mundial , nuestro sueño es llegar al Final Six. Es muy difícil, pero no imposible y hay muchas selecciones muy buenas, pero debemos seguir trabajando en busca de la excelencia", contó Velasco en una conferencia de prensa en el Salón VIP del Cenard , acompañado por el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister .

"La verdad es que encontré en el Cenard las mejores condiciones de trabajo de los cuatro años en que estoy al frente de la Selección, canchas, vestuarios y gimnasios al mismo nivel que las potencias", agradeció Velasco, director técnico del equipo desde 2014 y que tiene contrato hasta los Juegos de Tokio 2020.

El seleccionado argentino tendrá una agenda cargadísima de competencias y viajes en 2018, por lo que Velasco conformará varios grupos de trabajo. "Al equipo principal más o menos lo tengo, pero tenemos muchos torneos y hay que ir llevando a los jugadores de distinta forma como para llegar lo mejor posible al Mundial", aseguró el platense, que aún no dio listas de jugadores pero adelantó los regresos de Facundo Conte (se tomó el 2017 para descansar de la Selección), el punta Ezequiel Palacios y el opuesto José Luis González.

"Esta semana vamos a dar a conocer las listas definitivas pero estamos con el tema de las becas y eso es lo más difícil de definir para mí", aclaró Velasco. Palacios regresará porque "fue titular en su equipo (Ciudad). Es una regla que tengo. El año pasado no estuvo porque no fue titular en Polonia". En tanto, Pepe González, que no integró el seleccionado la última temporada por problemas personales, también volverá a estar disponible después de la Nations League (del 25 de mayo al 24 de junio en China, Argentina, Alemania, Francia y Australia).

"Con Pepe y Alexis González (líbero de Bolívar), que son los de más años, vamos a hacer que descansen en el primer torneo y se preparen bien para llegar al Mundial, si están mejor que sus compañeros y merecen el lugar", subrayó.

En el Mundial, el sistema será distinto esta vez, ya que en lugar de cruces de cuartos de final, de "partidos secos", habrá arrastre de puntos. "Así se aseguran que los mejores equipos lleguen a las finales, pero no sé si a nosotros nos conviene porque cada vez es mayor la cantidad de equipos buenos que hay en el vóley", reflexionó el ex entrenador de Italia e Irán, entre otros seleccionados.

"Tampoco podemos descuidar los Juegos Odesur (en Bolivia) ni la Copa Panamericana en México, que por primera vez es clasificatoria para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La rotación de jugadores va a ser natural", comentó Velasco, que además tendrá que dividir a su cuerpo técnico para viajar a todos los compromisos.

Velasco elogió a Luciano De Cecco , capitán y armador del equipo, que está jugando las finales en la Liga Italiana y la Champions con Perugia. "El salto de calidad que ha hecho es notable. Está más flaco que nunca, lo que habla de cómo hizo un salto de calidad físico y mental también. Y ha consolidado el juego y de los tres torneos más importantes de Italia ya ganó dos", dijo.

En tanto, el técnico sostuvo que Argentina tiene un déficit histórico en el rol de opuestos, y que no solamente no logró encontrar un reemplazante de Marcos Milinkovic sino que fue un problema de siempre. "Yo creo que a través de los años Argentina solamente tuvo tres opuestos destacados: Raúl Quiroga, que para mí fue el mejor de todos, Juan Carlos Cuminetti y Milinkovic".

"Pero el caso de Milinkovic es muy interesante porque Marcos jugaba al básquet y empezó a jugar al vóley a los 18 años. Entonces no digamos que son viejos para arrancar con el deporte a los 17-18, para la captación es un buen ejemplo", declaró Velasco.

Por último, Velasco explicó que a diferencia de lo que pasa en los clubes, donde a las finales llegan generalmente los que más posibilidades económicas tienen, en el vóley internacional "hace cuatro años que no hay un país que gana todo, como en su momento tuvieron su década dorada o varios años de dominio la Unión Soviética, Estados Unidos, Italia y Brasil. Hay cada vez más países fuertes a nivel mundial. Nosotros también queremos serlo".

"En los clubes es lógico que lleguen UPCN y Bolívar a la final, aunque esta vez les costaron más las semifinales. En Argentina, lo importante me parece que es sostener la Liga y que haya continuidad pese a los vaivenes económicos del país, más que si es aburrido o no que ganen siempre los mismos", destacó.