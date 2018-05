Lula da Silva: una corresponsal de Folha de San Pablo da su visión sobre el caso

El análisis de la situación de Lula Da Silva según una periodista Brasileña 2:12

Video

6 de abril de 2018 • 01:29

"La manera en la que [el juez Sergio] Moro pidió la entrega de Lula fue inteligente. Si la policía iba hasta su casa a llevarlo la militancia iba a oponer resistencia abrazando la casa", reflexionó la corresponsal del diario Folha de São Paulo Sylvia Colombo, quien participó del programa de LN+ Terapia de Noticias .

La periodista explicó que una de las indicaciones del juez sobre el expresidente brasileño es que no se le pongan esposas en público. "Él dijo: 'Por el cargo que ocupó, por el prestigio que tiene, se le da la oportunidad de que él venga voluntariamente hasta Curitiba a presentarse y no va a haber esposas', él está en San Pablo ahora. No hay ninguna posibilidad de que le pongan esposas en público".

Para Colombo, lo peor ya pasó. "Creo que pasó la tormenta perfecta, o sea, empezó el Lava Jato y con eso investigaciones sobre corrupción develando todo un sistema de corrupción que nadie conocía. Después, la desaceleración económica mundial de la que Brasil también fue víctima. Pasamos de crecer un 7%, que fue la media de Lula, a crecer 2, 1, y cada vez menos", explicó.