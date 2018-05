Kristen Bell habló sobre lo que se viene en Frozen 2

La actriz aseguró que ya grabó todos sus diálogos; el film se podrá ver recién a fines del año que viene

6 de abril de 2018 • 09:34

La segunda parte del film de Disney Frozen ya está en plena etapa de post producción, así lo contó la actriz Kristen Bell (quien presta su voz a Ana) en el programa de Ellen DeGeneres . Si bien no adelantó mucho de la nueva historia, prometió que todos volverán a enamorarse de la dulce Ana y la mágica Elsa.

"No puedo decir nada porque hay gente de Disney en todas partes... Yo ya terminé de grabar todos mis diálogos, ahora faltan algunos detalles de post producción, pero bueno... yo ya sé las canciones que habrá en la película, sé las historias, todo muy lindo... ¡Y no puedo decir nada más porque estaré en problemas!", dijo Bell, entre risas. Si bien Ellen quería sacarle mucha más información, la productora controla mucho lo que se puede decir o no de sus films a estrenar, contrato de confidencialidad mediante.

Kristen Bell habla de Frozen 2 0:26

Video

Tras su estreno, el éxito de Frozen fue tal que tan solo en la primera mitad de ese año la banda de sonido (cuyo tema principal para la Argentina lo cantó Tini Stoessel) había vendido más de 2,7 millones de copias sólo en los Estados Unidos. Además, las ventas del DVD y descargas digitales habían sido las mayores jamás vistas por Hollywood.

Incluso, Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, quienes compusieron "Let It Go" ("Libre soy", el título elegido para la comunidad latina) ganaron un Oscar por mejor canción original que fue interpretada por Idina Menzel. Menzel es quien le presta la voz a Elsa, la hermana de Ana, sobre quien pesa el conjuro de sus poderes de hielo. El film podrá verse en los cines locales desde el 5 de diciembre de 2019.

Habrá que ver si repite el éxito de su primera entrega o, por lo menos, no defrauda como el corto animado que se difundió el año pasado sobre uno de sus personajes, el encantador Olaf. Es que el film duraba 21 minutos y se emitía en los cines antes de Coco. El cortometraje estaba centrado solo en las aventuras del tierno muñeco de nieve, pero los espectadores lo consideraron molesto y las quejas constantes en las redes sociales hicieron que se dejara de proyectar en pantalla grande y se emitiera directamente en los canales de Disney.