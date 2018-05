Argentina-Chile, Copa Davis 2018: Nicolás Kicker no pudo con Nicolás Jarry, que se llevó el primer punto para los visitantes

Davis Cup - Argentina vs Chile | Davis Cup 6

6 6

2 Nicolas Kicker ( ARG ) 4

7 8

6 Nicolas Jarry ( CHI )

Sebastián Torok SEGUIR 6 de abril de 2018 • 10:10

SAN JUAN.- El debut de Nicolás Kicker en la Copa Davis fue de mayor a menor y, en el primer punto de la serie entre la Argentina y Chile, por la 2ª rueda de la Zona Americana 1 de la Copa Davis, en el estadio techado Aldo Cantoni de San Juan, perdió por 4-6, 7-6 (8-6) y 6-2, en 2h14m, frente a Nicolás Jarry. De esta manera, el equipo visitante, capitaneado por Nicolás Massú, se adelantó 1-0 en la serie.

Diego Schwartzman vs. Christian Garín será el cruce del segundo punto de este viernes.

El desarrollo del partido

Primer set

Kicker debuta en la Copa Davis: ante el chileno Jarry, en San Juan

Muy pronto, a los dos minutos de juego, Kicker tuvo un break point y lo concretó, luego de que un drive de Jarry quedara en la red. Mejor arranque para el jugador nacido en Merlo, imposible, como para ir despojándose de los nervios del debut en la Copa Davis.

Paciente, tratando de devolver cada latigazo del chileno, intentando no improvisar, Kicker no se movió de su estrategia, de su patrón de juego. Además, sostuvo sus games de saque con firmeza.

Ganando 3-1, el hincha de Vélez tuvo tres posibilidades de break. Pero en esos momentos de máxima exigencia, el chileno de casi dos metros castigó con el saque y con el drive como nunca lo había hecho hasta el momento y defendió su servicio.

El revés de una mano, uno de los mejores golpes de Kicker, funcionó a la perfección. No así el de dos manos de Jarry. El chileno cometió varios errores no forzados, muchos de ellos producto de su búsqueda dañar a un rival que no mostraba grietas. A los 39 minutos de partido, Kicker cerró el primer set con un ace (6-4).

Segundo set

El saque alto al revés de Jarry fue una estrategia que a Kicker le rindió muy bien. El chileno pegó incómodo desde esa posición y, por lo general, le costó controlar la pelota con ese tiro.

En el quinto game, el umpire español Jaume Campistol interrumpió el juego para que los cancheros arreglaran un sector de la cancha porque la superficie, de polvo de ladrillo, se había "roto". Inmediatamente se solucionó el tema y, cuando el match se reanudó, se observó una versión muy mejorada de Jarry. El chileno, de 22 años, empezó a elevar su nivel. Empezó a soltarse y a mostrar algunos recursos con los que hace ruido en el circuito: agresividad, saque potente y revés cruzado hiriente.

Kicker vivió un momento de máxima exigencia en el décimo game, sacando 4-5, sin embargo no se puso nervioso -al menos, no lo demostró- y defendió su servicio.

Ninguno de los dos aflojó. Ambos ajustaron cada golpe. Las emociones crecieron Y así llegaron al tie-break. Jarry contó con dos puntos para ganar el set (6-4), pero Kicker, a puro coraje, los levantó. Pero en la tercera opción que tuvo el chileno, lo consiguió. Tras una hora de acción en el segundo set, Jarry se impuso por 7-6 (8-6).

Tercer set

Jarry, con el envión de haber estado cerca de perder el partido y sin embargo sobrevivir (estuvo a solamente dos puntos en el tie-break), golpeó muy pronto en el tercer set. Kicker exhibió las primeras dudas con el servicio, el chileno le rompió el saque por primera vez en el partido y se adelantó 1-0 en el parcial final.

Inmediatamente, el chileno, de andar inestable, tuvo dudas con su saque y Kicker contó con dos oportunidades para volver a quebrar. Pero el argentino, sin la precisión ni la lucidez de los primeros momentos, no pudo concretar las opciones y Jarry avanzó (2-0).

Si Kicker había mostrado valentía y decisiones de experto, se desinfló por completo. Los registros en su servicio bajaron abruptamente, Jarry, mucho más suelto, volvió a quebrarle el saque en el quinto game (4-1) y el partido entró en un terreno totalmente intransitable para el singlista número 2 del equipo capitaneado por Daniel Orsanic. Jarry pareció agigantar todavía más su espigada figura; el drive, que al principio del partido no le hacía cosquillas al rival, se transformó en un martillo y, con autoridad, cerró el match con un 6-2 y, por ende, el primer punto de la serie.

Los antecedentes

Kicker, quien hasta el primer semestre del año pasado incursionaba en el circuito Challenger, tiene un historial desfavorable con el chileno Jarry, puesto que perdió las dos veces que se enfrentaron. La primera derrota fue en el Future jugado en Santiago, Chile, en 2013, y la segunda en el Challenger de San Pablo en 2015.