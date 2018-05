La casa de papel: quiénes son los integrantes de la peligrosa banda

Un momento clave en la construcción del plan: los ladrones se enteran cuál es el objetivo.

6 de abril de 2018 • 12:10

Hoy Netflix estrena la segunda temporada de La casa de papel , el policial español que triunfa y genera adicción en sus miles de fans. Por ese motivo, repasamos quiénes son los integrantes de la banda que cada vez, está más cerca de lograr el ambicioso golpe.

El Profesor (Alvaro Morte)

El Profesor es el autor intelectual del golpe.

Es la mente maestra detrás del plan para dar el golpe a la Fábrica nacional de moneda y timbre. El robo ideado por este inteligente hombre consiste en reclutar a un grupo de expertos ladrones que se animen a encerrarse en el lugar, tomar de rehenes a todos los que se encuentren allí y durante varios días dedicarse a imprimir una gigantesca cantidad de billetes. El profesor aprendió de pequeño el oficio, ya que su propio padre se dedicaba a lo mismo. Obsesionado con dar el golpe maestro, él trama durante años el robo, y para ello anticipa todos los obstáculos que puede encontrar el grupo de ladrones y cuáles son las maniobras que podría intentar la policía. Aunque se encuentra afuera de la fábrica y dirige al equipo mientras se ejecuta el asalto, el Profesor no duda en involucrarse personalmente en el robo y comienza a acercarse a la inspectora Raquel Murillo (Itziar Ituño), la encargada de frustrar el plan. Esa relación, en la que el hombre podría llegar a traicionarse a sí mismo, amenaza con tener consecuencias inesperadas para él y el resto de los protagonistas.

Berlín (Pedro Alonso)

Berlín esconde un secreto y para un miembro de la banda no es exactamente alguien "desconocido"

Y así como el Profesor es la mente maestra del plan, Berlín es el ladrón que dentro de la fábrica debe encargarse de dirigir y organizar al grupo. A priori, él no pareciera tener demasiada empatía por nadie y siempre evalúa la situación de manera muy fría, e incluso hasta disfruta intimidando a muchos de sus compañeros (especialmente a Río). Pero con el tiempo, y a medida que comienzan a descubrirse pequeños rasgos de su intimidad, el personaje termina revelando una nobleza impensada. Víctima de una grave enfermedad en sus huesos, necesita inyectarse un medicamento periódicamente. Cuando en la segunda temporada la situación sea aún más y más tensa, Berlín se debatirá entre su victoria personal, o en hacer valer la misión del grupo. Con el tiempo, se dará cuenta que ambas cosas van de la mano.

Tokio (Úrsula Corberó)

Tokio se convirtió en el emblema de la serie.

Ladrona casi desde su adolescencia, Tokio se involucra con el robo porque como le sucede a muchos de sus compañeros, siente que no tiene nada que perder. Aunque es algo temperamental y suele maniobrar de forma temeraria, su audacia la convierte en una de las piezas más importantes del plan. En el trascurso de la historia, y durante el proceso de entrenamiento para llevar a cabo el robo, ella rompe una de las reglas más importantes de las impuestas por el Profesor y se involucra sentimentalmente con Río, por el que sentirá una debilidad absoluta. Ese vínculo, de una u otra manera, constantemente afectará el golpe cuando la situación de todo el grupo de asaltantes comience a complicarse más y más.

Denver (Jaime Lorente)

Denver en uno de los primeros episodios descubre la montaña de dinero y no puede evitar acostarse como si fuera una cama

Este ladrón esconde una paradoja, porque si bien es uno de los más volátiles del equipo y en muchos momentos su carácter se torna impredecible, por otra parte es una persona que puede mostrar un carácter muy lúdico. Con una historia personal que incluye un abandono, Denver es capaz de hacer cualquier cosa por el grupo, y especialmente por su padre, Moscú. En el transcurrir de la serie, este ladrón inesperadamente desarrollará un vínculo con Mónica (Esther Acebo), una de las rehenes de la que se enamorará, al punto de traicionar una orden directa de matarla. Con el correr de los episodios, Denver se comprometerá cada vez más con Mónica y eso lo llevará incluso a enfrentar a su padre.

Nairobi (Alba Flores)

Nairobi lucha para recuperar a su hijo.

La otra asaltante del grupo, es una mujer que esconde también una difícil historia personal. Nairobi tiene un niño pero por una serie de malas decisiones que tomó en su vida, perdió la custodia. En gran medida, su compromiso con el robo tiene que ver justamente con la idea de estar nuevamente con él. Por ese motivo, y al revés de muchos de sus compañeros, Nairobi no se suma al plan porque no tenga nada para perder, sino porque siente que tiene todo por recuperar, y eso es el vínculo con su hijo. Nairobi tiene buen carácter, y se lleva muy bien con todos, especialmente con Tokio. La excepción a esa regla es Berlín, con el que pareciera no congeniar nunca.

Río (Miguel Herrán)

Río es el más joven de la banda. Es muy hábil en informática, pero por su inexperiencia a veces comete errores.

Todo grupo moderno de delincuentes necesita alguien que entienda de computación, y justamente es Río el que cumple ese papel. Dedicado a la informática desde pequeño, y con una inclinación a utilizar su habilidad para el crimen, Río fue reclutado por el Profesor para formar parte del arriesgado plan. A diferencia de muchos de sus compañeros, Río sí tiene una familia y un lugar de pertenencia, pero no duda en involucrarse con el golpe para demostrar toda su capacidad. Es también uno de los más transparentes en cuanto a sus intenciones, y pareciera no esconder ningún tipo de maniobra oculta. Por otra parte, su relación con Tokio es uno de los grandes motores de su vida, y por ese motivo, muchas veces su atención estará peligrosamente más centrada en su pareja que en cumplir el objetivo.

Moscú (Paco Tous)

Moscú es profesional y procura que ningún detalle quede librado al azar.

Profesional, decidido a cuidar de su hijo Denver, y focalizado en que el plan se concrete de la manera más ordenada posible y sin distracciones de ningún tipo. Moscú es el veterano del grupo, un hombre de buen corazón que terminó en la delincuencia por fuerza de las circunstancias. No es un ladrón que se enorgullezca de ello, y procura que su hijo lo entienda. Es el experto en excavación y en trabajos mecánicos, motivo por el cual su papel en el plan es imprescindible, aunque lamentablemente, un giro imprevisto complicará su situación dentro de la fábrica.

Oslo (Roberto García) y Helsinki (Darko Peric)

Oslo y Helsinki, poco hablar y mucho golpear.

Imposible disociar a estos dos primos de pocas palabras y mucha potencia. Ambos son la fuerza bruta, y sobre ellos se sabe muy poco, excepto que se dedican a ejecutar la orden que reciban sin demasiados miramientos.