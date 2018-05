"No me entra en la cabeza": la frase de Marcelo Gallardo sobre la insólita polémica por el River-Estudiantes que viene

Gallardo no quiere que se adelante River-Estudiantes, previsto para el 29 de abril Fuente: LA NACION

Juan Patricio Balbi Vignolo 6 de abril de 2018 • 14:39

De acuerdo al calendario de la segunda parte de la Superliga , aún restan 23 días para que River reciba en el Monumental a Estudiantes de La Plata por la fecha 25. Pero aunque queden más de tres semanas para el domingo 29 de abril, ya está instalada la polémica: en Núñez no quieren adelantar el partido para el jueves 12, aunque el Pincha tenga solo 48 horas de descanso antes de emprender un viaje por Copa Libertadores.

La puja se da en medio de una situación insólita: el fixture del torneo continental se dio a conocer el jueves 21 de diciembre, mientras que el de las últimas 15 fechas de la Superliga se publicó el 27 de diciembre. Es decir, hubo seis días de distancia para evitar el conflicto. Pero más allá de eso, las autoridades de la máxima categoría del fútbol argentino decidieron establecer el partido entre River y Estudiantes para el domingo 29, en medio de dos duelos de Copa.

El Millonario recibirá a Emelec de Ecuador el jueves 26 a las 19.15 y tendría el mismo tiempo de descanso que esta semana: ayer jugó ante Independiente Santa Fe y el domingo visitará a Racing. Pero el problema lo tiene el equipo platense, que el martes 1° de mayo debe estar en Cuzco, Perú, para enfrentar a Real Garcilaso, luego del viaje a Brasil del 24 de abril para jugar con Santos.

El conflicto llega tras una decisión insólita: el fixture de la Copa Libertadores se dio a conocer el 21 de diciembre y el de la segunda parte de la Superliga, seis días más tarde.

Por eso, hace dos semanas se comenzó a barajar la posibilidad de que el encuentro se dispute el jueves 12. Así, el Pincha tendría que recibir el lunes a Chacarita, jugar en el Monumental el jueves, y visitar el domingo a Patronato en Paraná. Mientras tanto, River debería visitar a Racing el domingo, jugar el jueves y recibir a Rosario Central el domingo.

Pero lejos está el cuerpo técnico millonario de aceptar esa posibilidad. Y el técnico Marcelo Gallardo lo dejó en claro. "Algo me comentaron y me pareció que estaba viviendo una situación parecida a la que teníamos antiguamente. A nosotros nos hablaban de la Superliga, nueva, con calendario para que todos estemos sabiendo cuándo jugamos y a qué hora. Y ahora me quieren adelantar un partido que se juega el día 29 para el día 12. Esa no la vi nunca. No me entra en la cabeza, no entiendo", comentó el Muñeco en la conferencia de prensa de ayer, tras el empate ante Santa Fe.

"Nosotros tenemos ocho partidos que ya se iniciaron el día domingo y tenemos una planificación armada. Me parece que estoy viviendo una cosa vieja y me pareció raro que por lo menos lo planteen. Espero que no sea el caso, porque va a ser más de lo mismo que ya hemos vivido", agregó el DT de River.

Planificado inicialmente para el 29 de abril, el River-Estudiantes podría llegar a jugarse en mayo, una vez terminada la Superliga o en la semana del 7 al 11, entre las fechas 26 y 27.

Desde el lado platense, la opinión es unánime: no están dispuestos a jugar el domingo 29, ya que ese mismo día tienen planificado el viaje a Perú, y sorprendió la posición de River porque tenían entendido que había acuerdo para jugar el jueves 12. "Nosotros manejábamos la fecha del 12, y hoy (por el jueves) nos enteramos que había un pedido de River para no jugar en esa fecha. Entiendo que mañana (por hoy) se va a tener que definir cuando se jugará porque el técnico tiene que planificar todo. Es imposible que lo juguemos el 29 y nos ampara el reglamento", destacó ayer por la noche Diego Ronderos, dirigente a cargo del Departamento de Fútbol de Estudiantes, en diálogo con Radio La Red.

"Entiendo que a River le pasa lo mismo para moverlo al sábado, por lo tanto ese fin de semana va a ser complicado. Pero es una decisión de la Superliga, ya escapa de los clubes, que plantean cada uno su posición. Nosotros teníamos como fecha el jueves 12 y hubo una vuelta atrás. Entiendo que todavía no hay nada confirmado. Lo prudente es que se defina", agregó Ronderos.

Aún sin definiciones, resta una confirmación de la Superliga para saber si el partido se adelanta, se posterga o se mantiene en su lugar. De jugarse más adelante, podría ser en la semana que va entre el lunes 7 y viernes 11 de mayo, antes de la última fecha, o entre el 14 y el 18, una vez terminado el torneo.