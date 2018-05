Cómo invertir en un proyecto de coworking en Nueva York

Inversores de todo el mundo podrán participar invirtiendo en este proyecto que ofrece retornos de entre el 10 y 18%. Será el primer espacio de coworking de Nueva York especialmente pensado para emprendimientos y empresas de medios de comunicación y tecnología

6 de abril de 2018 • 12:40

Inversores de todo el mundo podrán participar invirtiendo en este proyecto que ofrece retornos de entre el 10 y 18%, dependiendo del monto invertido. Será el primer espacio de coworking de Nueva York especialmente pensado para emprendimientos y empresas de medios de comunicación y tecnología.

Tanto Argentina como el resto de los países están atravesando uno de los momentos económicos más difíciles de año, donde la volatilidad e inestabilidad de los mercados están a la orden del día. En los mercados se esperan bajas rentabilidades, con poca ganancia de productividad e incremento en la inflación como así también de las tasas, algo ya visto en EE.UU. Argentina ya tuvo que afrontar un sinceramiento en la expectativa de la inflación.

Luego de haber encontrado durante años ganancias exorbitantes en bonos y acciones, todo parece que volverá a la normalidad durante los próximos 20 años. Esto presenta un desafío para los inversores de renta fija ya que ahora no es tan sencillo como antes. Ya se han visto que los inversores institucionales han puesto sus ojos sobre otros mercados diferentes a los que venían acostumbrados durante los últimos años. Uno de ellos es -y de la misma forma en que lo fue durante los años más revueltos para los mercados- el real estate. Y si se evalúa cuáles fueron los refugios de valor históricos de los grandes inversionistas durante las crisis del siglo XX, el mayor porcentaje de las inversiones se realizaron sin duda en el mercado inmobiliario comercial de Nueva York.

Durante la crisis económica más fuerte desde la Gran Depresión, los activos inmobiliarios comerciales de Manhattan probaron ser resilientes al tener una caída mucho menor que otras alternativas de inversión y al recuperarse más rápido. El IPPC (Indice de Precios de Propiedades Comerciales) cayó un 34% menos que el mercado bursátil de EE.UU y se recuperó 18% más rápido. Frente al REITS, el IPPC cayó 54% menos y se recuperó 45% más rápido.

Prodigy Network, una de las plataformas tecnológicas líderes en inversión inmobiliaria en Estados Unidos, que ofrece oportunidades de inversión a activos inmobiliarios de calidad institucional en Manhattan, lanzó la campaña de fondeo para la última etapa del desarrollo en The Assemblage / Park, su edificio ubicado en 331 Park Avenue South, en pleno barrio NoMad de la codiciada ciudad.

La propiedad se convertirá en el tercer proyecto operado bajo la marca de Prodigy Network, The Assemblage, la cual está enfocada en los espacios de coworking, coliving, y áreas sociales, destinados al desarrollo de una comunidad. La compañía desarrolla un concepto innovador y singular en un mercado en auge, con perspectivas muy prometedoras. Es un hecho que el 44% de las corporaciones ya están utilizando algún tipo de espacio flexible de oficinas, y para el 2020 el 65% de estas estarán utilizando espacios de coworking. Grandes compañías como Verizon, IBM y Microsoft se están asociando con espacios de coworking para apoyar la innovación y el intercambio de ideas. Todo esto hace que Emergent Research estime que las membresías de coworking crecerán anualmente en un 40%.

Este proyecto contará con 3.560m² de espacios sociales y de coworking. La propiedad operará bajo la marca de The Assemblage, la cual ya cuenta con un proyecto en operación en Manhattan, The Assemblage / NoMad y espera abrir su segunda ubicación -The Assemblage / World Trade Center- antes de finalizar el primer semestre del 2018. Al momento de abrir las puertas de The Assemblage / Park, en el primer trimestre del 2019, The Assemblage se beneficiará de toda la experiencia de sus otras dos sucursales. Por último, la propiedad alquilará un espacio de 4.200 pies cuadrados (primer piso y parte del subsuelo) a un operador externo para que maneje la operación de un restaurante abierto al público.

The Assemblage / Park está ubicado en NoMad, área ideal para un espacio social y de coworking, en la intersección de fuertes sectores residenciales y comerciales, en medio de hoteles boutique de lujo y reconocidos restaurantes, como Gramercy Tavern, Eataly, y Shake Shack. Además, los múltiples métodos de transporte de la zona, incluyendo la estación de Union Square, permiten transportarse rápidamente por Manhattan y hacia los otros barrios de Nueva York.

Para la etapa final de desarrollo de este proyecto, Prodigy Network buscará captar $20 millones de capital de inversionistas. Adicionalmente ya aseguró US$34 millones de financiación senior y US$15 millones de financiación "mezzanine". Los retornos que ofrece esta oportunidad varían dependiendo del monto de inversión pero en esta etapa se encuentran entre el 10% y el 18%, en un período aproximado de 3 a 4 años.

Prodigy Network ya ha recaudado más de US $630 millones de dólares de inversionistas de 37 países, de los cuales US $410 millones han sido destinados para sus 6 proyectos en Manhattan. Estos números demuestran el gran atractivo del modelo de inversión de Prodigy Network, el cual permite dar acceso a cualquier tipo de inversionista a las rentables oportunidades de inversión que se presentan en el mercado inmobiliario de Nueva York.

Modelo de negocio: Prodigy Network adquiere y renueva edificios comerciales, para luego operarlos y una vez generen un nivel de ingreso alto y estable, vende las propiedades a fondos institucionales. Este proceso representa para el inversionista individual un periodo máximo de 4 años.

Seguridad: Este es uno de los factores importantes al considerar este tipo de inversiones. Existe una compañía independiente, un administrador profesional de fondos, cuyo compromiso es garantizar que el capital de los inversores se utilice correctamente y a su vez asegurar la distribución justa y equitativa de las utilidades del negocio.

Los protocolos de inversión extranjera en EE.UU obligan también a esta entidad a controlar el origen de los fondos de cada inversor para garantizar a su vez la integridad de la inversión colectiva.

¿Cómo han participado los inversores actuales? Los inversores del Cono Sur han encontrado en el modelo de negocio y la seguridad ofrecida por Prodigy Network una alternativa innovadora para invertir su capital, aportando mas de u$410 millones para sus 6 proyectos en Manhattan. En este momento el proyecto The Assemblage / Park se encuentra en su etapa final de recaudación de capital y dependiendo del monto, un inversor puede recibir una tasa de rentabilidad anual entre el 10% y 18% por 4 años.

Información en Buenos Aires y Córdoba: Los ejecutivos comerciales de Prodigy Network estarán del 16 al 20 de abril en Buenos Aires para reunirse individualmente con inversores actuales y personas interesadas. Estarán atendiendo citas personalizadas en el Hotel Four Seasons de Recoleta. Por su parte, estarán en la ciudad de Córdoba del 23 al 27 de abril. Las reuniones deben ser programadas con anticipación. Para agendar una cita privada con los representantes de Prodigy Network llame al teléfono (11) 6786-0541 en Buenos Aires o escriba un correo a mricca@prodigynetwork.com