Todo los detalles del casamiento de Guido Kaczka y Soledad Rodríguez

Guido Kaczka y su mujer, en el estreno del film de Adrián Suar, El fútbol o yo Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

7 de abril de 2018 • 00:36

Guido Kaczka vivirá hoy un día muy especial porque a las 20 empezará su gran fiesta de casamiento. Sí, el conductor oficializará su relación con su pareja, Soledad Rodríguez, madre de dos de sus hijos, Helena y Benjamín, en el hotel Alvear. No se casa por iglesia, ya que este es su segundo matrimonio, el primero fue con la actriz Florencia Bertotti, con quien tuvo a su primer heredero, Romeo. Según trascendió, al conductor no le costó para nada tomar la decisión ya que le gusta el compromiso, el casamiento y todo lo que le sume al armado de la familia.

"Me caso por civil, con una ceremonia, una cosa linda. Hago todo el mismo día y los niños van a ir. No sé cuántos invitados, estamos viendo, es un lío la lista", decía tiempo atrás en su programa de La 100, No está todo dicho, cuando estaba en plena organización del festejo. Y agregaba: "El casamiento es la reconfirmación de seguir armando la familia que tenemos".

Se espera que el salón Versalles, uno de los más tradicionales del hotel Alvear, reciba a alrededor de 200 invitados, entre los cuales habrá muchas caras conocidas como la de Adrián Suar y Santiago del Moro, entre otras, así como también miembros de las respectivas familias de los novios, amigos y compañeros de trabajo. Todos están citados a las 20 porque habrá antes de la fiesta una pequeña ceremonia.

Después llegará la hora del disfrute y del baile y, además, de un show musical a cargo de Karina La princesita. Tanto el novio como la novia estuvieron involucrados en todos los detalles de la fiesta, en que se celebrarán los más de cinco años de relación de la pareja.

De los detalles de la fiesta se supo, además, que habrá carne en el menú; que el conductor se vestirá con un traje de Rochas y que Soledad usará un vestido de diseño nacional. Y se permitirán los celulares "porque hay que adaptarse a estos tiempos", explicó el novio, a diferencia de lo que ocurrió en el reciente casamiento de Dalma Maradona, quien pidió expresamente a sus invitados que dejen sus teléfonos antes de ingresar al salón.

Pese a que él es un personaje público desde que tiene 5 años -cuando dio sus primeros pasos como actor-, poco se conoce de la vida privada de su pareja, que supo mantener su intimidad al resguardo de la prensa. Y esta es una de las razones por las que, por ejemplo, no se darán a conocer fotos del interior de la celebración, aunque prometieron salir a posar para los fotógrafos después de la ceremonia.

Guido Kaczka llevó a su mujer, sus dos hijos y su mascota al Especial perros y se animó a jugar 2:11

Video

La propuesta de casamiento. El pedido de matrimonio fue en un restaurante, durante una cena romántica, en la cual Kaczka se puso de rodillas, la miró a los ojos y le hizo la clásica pregunta: "¿Te querés casar conmigo?". Ella, después de aceptar, se emocionó mucho porque aseguran que no esperaba que en ese momento se lo pidiera.