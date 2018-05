Quiénes serán los próximos invitados en la mesa de Mirtha Legrand

Lilita Carrió, Mariana Zuvic, Silvia Mercado y Pablo Sirvén compartirán la mesa con la diva

6 de abril de 2018

Tras la visita de Natacha Jaitt a la mesa de Mirtha Legrand el pasado sábado y la posterior polémica, muchos se preguntaron qué pasaría en el próximo programa de la diva. Los días que pasaron sirvieron para repensar la decisión de la producción. Invitar a una mediática que decía tener información pero no pruebas a hablar de uno de los escándalos más resonantes de estos días -los casos de pedofilía en el fútbol- fue algo que generó malestar en los medios. No solo porque, como había prometido, Jaitt ensució a varios referentes del medio sino porque incluso se dio el permiso de maltratar a Mercedes Ninci, otra de las invitadas. Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor del programa, no tardó en hacerse eco de las críticas y pedir perdón por "haberse enceguecido" por el rating. La hija de la diva, Marcela Tinayre, contó que su madre estaba "mortificada".

Hablaron casi todos los involucrados menos Mirtha. Aunque sí se supo que la Chiqui, esa noche estuvo desvelada viendo todos los sitios web con las repercusiones, tuits y mensajes de WhatsApp de gente cercana a ella. Al otro día tenía que conducir otro programa, en el que poco se hablaría del tema. Las repercusiones llegarían a los medios gráficos los primeros días de la semana. Si bien Mirtha se aisló y fueron sus familiares quienes hablaron por ella, mañana, a las 22, por el trece, tendrá la oportunidad para hacer su descargo. Según pudo saber LA NACION, la diva hablará al principio del programa pero no tiene nada armado. "No tendrá nada preparado, será lo más natural y espontáneo, como es ella", reveló alguien cercano a la conductora. Además, los acusados por Jaitt tendrán aire para expresarse, aunque no en la mesa sino por teléfono.

Los invitados para la primera emisión tras el escándalo son: Lilita Carrió, Mariana Zuvic, Silvia Mercado y Pablo Sirvén. Sin dudas, se espera que la conductora, que se caracteriza por no esquivar ningún tema, haga referencia a todo lo ocurrido en la semana. Desde la visita de Jaitt a su ciclo hasta la actitud de la mediática en Tribunales donde se presentó sin pruebas y terminó sin abogado.

Por su parte, el domingo, a las 13, el programa Almorzando con Mirtha Legrand tendrá entre sus invitados a: Tini Stoessel, el Dr. Daniel López Rosetti, Roberto Moldavsky, Marina Borensztein, Mariano Otálora y Agustín Sullivan.

Mirtha y sus días, luego de la desacertada cena con Jaitt

Tras el programa del domingo, la diva bajó el perfil y no asistió a ningún evento social. Tampoco contestó los mensajes de los periodistas que le escribieron en privado, a quienes suele contestar generalmente sin problemas. Angustiada por lo sucedido volvió a reunirse con su producción para programar las mesas de este fin de semana, previa reunión de Nacho Viale con Adrián Suar y Pablo Codevilla, directores de programación del canal. Mientras algunos dicen que Viale salió con mala cara de la reunión con los directivos, otros aseguran que se habló de la polémica mesa pero el objetivo del encuentro era fijar un nuevo horario del programa que conduce su hermana, Juana Viale, Me Gusta Tu Canción, que seguirá firme los domingos pero a las 20.30.