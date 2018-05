Copa Davis: "¡El que no salta no va al Mundial!", el hit futbolero de los hinchas argentinos para los chilenos

Los hinchas argentinos, en el duelo ante Chile en San Juan Fuente: Télam

Sebastián Torok SEGUIR 6 de abril de 2018 • 16:16

SAN JUAN.- Los dieciocho años fueron demasiado tiempo sin clásicos. Desde la penosa serie de los "sillazos" en 2000 que la Argentina y Chile no se enfrentaban por la Copa Davis. Se extrañaba el enfrentamiento sudamericano. Muchas especulaciones se hicieron durante las semanas previas vinculadas, especialmente, con la seguridad en las tribunas y en los alrededores del estadio Aldo Cantoni, escenario de la serie por la 2ª rueda de la Zona Americana 1.

Hubo efervescencia, mucha efervescencia, pero respeto. Hubo cantos típicos del fútbol, pero afortunadamente para el espectáculo, todo quedó allí, no se cruzaron los límites. "¡Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta no va al Mundial!", fue el hit preferido de los argentinos en el estadio techado Aldo Cantoni, refiriéndose a la ausencia del seleccionado de fútbol de Chile en el Mundial de Rusia 2018. Claro que los chilenos, tocados en el amor propio, no se quedaron callados. "¡El bicampeón, el bicampeón!", cantaron, recordando los triunfos ante el seleccionado nacional en las finales de la Copa América de Santiago y los Estados Unidos.

Un Fan Fest con juegos y pantallas para los hinchas, un espacio de Food Trucks y carpas comerciales fueron parte del paisaje en el exterior de un estadio totalmente refaccionado (el gobierno de San Juan invirtió unos 20 millones de pesos en las obras y el gobernador Sergio Uñac observó el partido de Nicolás Kicker y Nicolás Jarry en el palco oficial). La puesta en escena de la ceremonia previa a la apertura de la serie fue impactante, con un juego de luces, música y cantantes en vivo que provocaría la envidia de más de una serie internacional del Grupo Mundial. Si la serie ante Italia en febrero de 2017 en Parque Sarmiento fue pobre en muchos aspectos organizativos, esta frente a Chile por la Zona Americana 1 fue todo lo contrario. A veces, de los errores se aprende.

Una mujer cantó en vivo el himno chileno y fue respetado y hasta aplaudido por los aproximadamente 4500 espectadores locales (además hubo unos 500 visitantes). Una situación que debería ser usual, pero que no muchas veces se observa en eventos deportivos en el país. Con el himno argentino, el público, literalmente, explotó. El inicio tocado con armónica y flauta le dio un matiz distintivo. Antes, la Camerata San Juan entretuvo a todos con sus estrofas.

"¡Vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver!", cantaron los hinchas argentinos. La ilusión de retornar muy pronto al Grupo Mundial de la Copa Davis está presente. Dean Funes, Bariloche, Roque Pérez, Jesús María, Chos Malal, Salta fueron algunas ciudades nombradas en banderas albicelestes. Otra enorme que decía "La hinchada argentina de Copa Davis, yo te sigo a todas partes", que flameó durante la inolvidable campaña del título en 2016, en las victorias en Gdansk, Pesaro, Glasgow y Zagreb, también lució colgada en la parte superior del estadio.

El tradicional "¡Chi, Chi, Chi, le, le, le, vamos Chile!" fue, por momentos, el combustible que salió desde el corazón de la hinchada chilena. La mayoría de los hinchas visitantes se ubicó en la cabecera alta norte, pero también hubo muchos espectadores diseminados por todo el estadio, compartiendo espacio con los argentinos.

Los chilenos y un grito futbolero ante los argentinos: "¡El bicampeón!", en alusión a la Copa América Fuente: Télam

Si Marcelo Ríos, el provocador exnúmero 1 del mundo, pretendió, con un par de desubicados mensajes en Twitter, una batalla dialéctica con los ánimos caldeados, hasta el momento, en San Juan, se vivió todo lo contrario.