La lección de Sol Pérez a Chiche Gelblung: "No me cosifico, soy libre de mostrarme como soy"

6 de abril de 2018 • 17:26

Pese a la enorme fuerza y movilización que demostró el feminismo desde los movimientos Ni una menos, Time's Up y Me too, la televisión y los medios siguen manteniendo un fuerte discurso machista que no hace caso a las críticas y a la voluntad de cambio que manifiesta y exige la sociedad desde hace algún tiempo. En este contexto, Sol Pérez tuvo que luchar al aire contra las opiniones de Mariano Iúdica y Chiche Gelblung y dar una lección sobre la libertad que tienen las mujeres de mostrar su cuerpo. El cruce fue en el programa Involucrados.

Durante una sección del programa de Iúdica, la modelo tuvo que dar su ranking de poses en Instagram. Pero el momento se fue de las manos del conductor cuando Sol habló sobre la presión que sienten las mujeres por su físico. El quiso aliviar la situación hablando de Débora Plager como "mercadería" y provocó la inmediata reacción de Sol Pérez: "Las mujeres no somos mercadería".

Sol Pérez estalló contra Mariano Iudica y Chiche Gelblung por la cosificación a las mujeres 2:20

Chiche Gelblung arremetió contra ella y le dijo que los medios se cansaron de vender revistas con "culos en la tapa". También la acusó de cosificarse por mostrar su cuerpo. Pero Sol explicó que las mujeres no se cosifican, los otros quieren cosificar a las mujeres. "Si una mujer quiere salir en tetas, no es cosificación, ella se expresa como quiera. Si no te gusta no lo mires", dijo la modelo.

"Soy libre de mostrarme como quiero, el que me cosifica es el otro", dijo Sol Pérez 2:20

Un usuario en las redes sociales posteo el momento en Twitter y el tuit tuvo más de 9 mil compartidos. "Alguien que le dé un Oscar a Sol Pérez. Tomen nota, machitos", dijo el usuario.