Volvió Nadal a lo Nadal: con triunfo y un récord de 23 éxitos consecutivos en la Copa Davis

Nadal regresó a las canchas, ganó e igualó la serie para España

6 de abril de 2018 • 16:52

VALENCIA.- Rafael Nadal tuvo un regreso triunfal tras una lesión en la cadera derecha, al vencer por 6-2, 6-2, 6-3 a Philipp Kohlschreiber, punto con el cual España iguala con Alemania 1-1 tras la primera jornada por los cuartos de final del Grupo Mundial de la Copa Davis. Un éxito que también le permitió lograr un récord en el torneo, al alcanzar su 23a victoria consecutiva, contabilizando singles y dobles.

El número 1 del mundo, que no jugaba desde que abandonó en los cuartos de final del Abierto de Australia en enero pasado por la lesión en la cadera, no se vio exigido por Kohlschreiber, 34° del ranking. En su primera incursión en la Davis desde 2016, Nadal no evidenció problemas por la lesión. No pudo jugar en Acapulco, además de renunciar a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

"Personalmente llevo unos meses complicados. No había podido completar ningún torneo desde Shangai el año pasado. En general me estaba entrenando bien. Me sentía confiado para jugar un partido correcto y lo he podido hacer", dijo Nadal, que igualó la serie en la que Alemania se había puesto en ventaja con el triunfo de Alexander Zverev, cuarto en el ranking, sobre David Ferrer por 6-4, 6-2, 6-2. Precisamente este domingo, al definirse la serie, Nadal jugará con Zverev.

"Espero estar preparado porque será un partido decisivo para no perder o para ganar", indicó Nadal. "Tengo que estar listo para vencer a uno de los mejores del mundo. La puesta a punto no ha sido la ideal, pero estoy jugando en casa, a un buen nivel, y espero hacerlo lo mejor posible", agregó Rafa, que no pierde en la Davis desde un duelo de dobles en la eliminatoria que España le ganó a Italia en los repechajes por el ingreso al Grupo Mundial en 2005.

Sujeto a cambios de último momento, el punto de dobles sería disputado por los españoles Feliciano López y Marc López frente a Tim Puetz y Jan-Lennard Struff.

Las otras series, también empatadas

También durante el viernes, el campeón vigente Francia quedó empatado 1-1 en su visita a Italia, en Génova. Lucas Pouille desperdició una ventaja de dos sets, pero al final doblegó a Andreas Seppi por 6-3, 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, dándole a Francia el primer punto. En segundo turno, el local Fabio Fognini venció a Jeremy Chardy 6-7 (8-6), 6-2, 6-2, 6-3.

La serie Croacia-Kazakhstán también quedó 1-1. El número 1 croata Marin Cilic aplastó por 6-2, 6-1, 6-2 a Dmitry Popko, pero Mikhail Kukushkin se recuperó para vencer por 3-6, 7-6 (7-5), 6-4, 6-2 a Borna Coric para nivelar el duelo, en Varazdin.

En el último partido, Estados Unidos recibe en Nashville a Bélgica.

