Verónica Llinás reveló un episodio de abuso sexual que vivió en su niñez

Verónica Llinás contó un hecho traumático de su pasado - Fuente: America TV 0:44

Video

6 de abril de 2018 • 17:47

Verónica Llinás fue al piso de Intrusos para participar del bloque sobre temáticas de género que cada día pone al aire el programa en la búsqueda de visibilizar problemáticas como la violencia de género, el abuso sexual y el debate en torno al aborto que se está dando en el Congreso. La actriz fue convocada para dar su visión justamente de este último tema y en medio de la conversación se coló la polémica por las acusaciones de Calu Rivero contra Juan Darthés. Recordemos que la joven actriz aseguró haberse sentido acosada por su compañero de tira en Dulce amor, . Años después, y tras el movimiento Time´s Up, respaldada por la catarata de denuncias en Hollywood, el movimiento Time's Up y su propia iniciativa, el movimiento #NoEsNo.

En ese contexto, cuando Llinás celebraba que las mujeres se estén animando a hablar, reveló una experiencia traumática de su pasado. "Todas las mujeres hemos tenido situaciones horrorosas, con degenerados de mierda que se aprovechan de una niña. Estaba naturalizado. íbamos a la plaza, al jardín botánico y estaba el jeropa. Le habíamos puesto nombre", comenzó contando.

Fue ahí cuando se animó a relatar una situación que vivió. "De chica, me agarró un tipo en el ascensor de mi casa. Había ido al kiosko, era muy chiquitita, me tenía que estirar para llegar al cuarto piso. Me dijo ´mirá, te ayudo´, me metió la mano, me corrió la bombacha, hurgó ahí con el dedo. Mirá qué chiquita que era, que me fui a dormir, no dije nada en mi casa, y me acosté pensando que ese señor me había metido una bomba adentro y me iba a explotar. Me quedé toda la noche esperando que explotara la bomba", reveló.

Y agregó: "Me parece perfecto que se esté hablando sobre este tema, que se esté visibilizando". Además, la actriz dio detalles de la carta abierta de la que participó para pedir que se promulgue la ley que legalice el aborto. "El aborto existe. Yo no estoy a favor del aborto, es horrible eso. Pero muchas chicas mueren o quedan estériles por abortos mal hechos. Estoy a favor de la legalización", dijo.