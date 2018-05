Franny Glass, el guardián de la nueva canción uruguaya

Un creador que siempre busca nuevas fórmulas Fuente: LA NACION

El polifacético artista, fanático de Salinger, presenta su nuevo disco, en el que participa Wagner Moura, de Narcos

Alejandro Lingenti SEGUIR 7 de abril de 2018

Hay más de un nombre famoso en esta historia. Empezando por Franny Glass, homenaje a la inconformista estudiante de arte creada por Salinger que funciona hace mucho como seudónimo de Gonzalo Deniz, cantautor uruguayo de 32 años que editó el año pasado uno de sus discos más contundentes y ambiciosos: Desastres naturales. Y siguiendo por Wagner Moura, el actor brasileño que interpretó el papel de Pablo Escobar Gaviria en la exitosa serie de Netflix Narcos, invitado especial en el tema "Tanta mala suerte", uno que Deniz había dejado fuera del álbum y finalmente terminó quedando. Fue Carlos Tarán, un productor uruguayo radicado en Brasil quien le acercó a Moura algunos discos en español para que se familiarizara con el español, el idioma original de la serie dirigida por el carioca Jose Padilha, el mismo de la recientemente estrenada El mecanismo. Y el actor se entusiasmó tanto con El podador primaveral (2011), tercer disco de Franny Glass, que terminó animándose a postularse él mismo como colaborador en el nuevo disco de este montevideano que se presentará esta noche, a las 21, en la "Sala A" Estación Provincial (Calles 17 y 71, La Plata), las dos veces compartiendo fecha con el argentino Diego Martez. Desastres naturales se despega del resto de la discografía de Franny Glass por una sutil incorporación de la electrónica a un repertorio inicialmente pensado como completamente acústico: "Mi idea era grabar este disco con Matías González, con apenas dos guitarras y dos voces, pero ya como hicimos con él un proyecto con el que tocamos bastante, El astillero, que ya tenía un formato similar, terminé sumando a Javier Vaz Martins, exbajista de Astroboy, que viene trabajando hace rato con un proyecto electrónico, Lucía Romero, tecladista y trompetista, y Guillermo Berta, bajista y batero que produjo algunos de mis discos. Hay un rango tímbrico amplio y roles que van cambiando en la banda. Es algo nuevo para mí", explica Deniz.

"En las letras el eje es esa capacidad que tenemos las personas de generar cosas increíbles, maravillosas y muy complejas y también de arruinarlas. El talento para la creación y la facilidad para la destrucción -señala-. Eso aparece de diferentes maneras en las canciones del disco. Y la música, más allá de la veta electrónica, tiene un pie en el pop y otro en cierta tradición de la música popular uruguaya: el candombe, la milonga, el trabajo de grandes artistas como Jaime Roos y Fernando Cabrera... Lo que quise evitar a toda costa fue ese movimiento obvio del cantautor que quiere sonar 'moderno' y termina haciendo lo mismo de siempre, pero con ruiditos electrónicos. Intenté romper el formato clásico de canción, las estructuras más tradicionales que había trabajado en el disco anterior, Planes (2014). Me propuse deconstruir eso".

Cuenta Deniz que hoy circulan por Montevideo una enorme cantidad de músicos, tanta que "no alcanza el público para ver todo lo que hay", grafica. Y que muchísimos de ellos trabajan con un notorio criterio de independencia, respondiendo más a sus deseos que a las reglas del mercado: "Es gente que hace la música que le gusta hacer, que no piensa como un futbolista que sueña con un pase a un equipo de Italia o España", ejemplifica.

No es novedoso que Franny Glass pase por Buenos Aires. Ya ha visitado varias veces la ciudad y cosechado con perseverancia un buen núcleo de seguidores. Se ocupó también de investigar durante un tiempo la obra de algunos cantautores argentinos ("Pablo Dacal, Nacho Rodríguez, Lucio Mantel", enumera) y no hace mucho descubrió a Entre Ríos. "Es muy desordenada mi manera de escuchar música. Hablando con Josefina Mac Loughlin, de Nubes en mi Casa, que es otra banda que me gusta mucho, me enteré un poco más de la historia de Entre Ríos y me puse a escuchar toda su música. Josefina canta en "Con ese amor", un tema de Desastres naturales. Después encontré en un compilado un tema de Él Mató a un Policía Motorizado que me gustó y me llevó a escuchar todo su último disco. Son unas cuantas las cosas que se hacen en la Argentina y me interesan".

Antes de que naciera Franny Glass, Deniz tenía una banda llamada Mersey, que grabó dos discos. El entusiasmo con Franny y Zooey, el notable libro editado en 1961 que reunió dos relatos que Salinger había publicado previamente en The New Yorker, quedó reflejado en su nuevo proyecto, que arrancó en 2008 con el álbum Con la mente perdida en intereses secretos. Tenía en aquel entonces 22 años". Más de una vez pensó en terminar con ese tributo al misterioso escritor y grabar como Gonzalo Deniz. Pero hasta hoy no se animó a abandonarlo. Si con ese singular ángel de la guarda ya ha recorrido un camino tan largo, ¿para qué hacerle ese desaire?