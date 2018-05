Escritores en la radio: encantadores del aire

Marcela Ayora SEGUIR 8 de abril de 2018

Las propuestas de la tecnología avanzan, ensanchan cada vez más el tronco de los consumos culturales. Sin embargo, hay un formato que, armándose a través de un único sentido, el oído, sigue encantando: la radio. Y cuanto más de encantamiento habrá si se trata de escuchar a alguien contar un cuento. O recomendar una novela. Si es un escritor que habla sobre la obra de los otros, el plus es mayor. Diferentes autores conducen programas de radio o son columnistas, y tejen, así, ese ida y vuelta entre narración y escucha. Un recorrida por el dial, en AM y FM, para encontrar esos momentos con los que el oyente vuelve a las reglas de Sherezade.

Como con sus libros, cada uno le da su impronta a eso que pasa a través del aire. Para Mariana Enríquez, autora de Las cosas que perdimos en el fuego (Anagrama), "la radio es un medio fantástico para contar historias. Y para contar por supuesto hace falta quien escuche. Un libro no está tan lejos de eso: lo que hago es contar de qué se trata eso que otros cuentan y por qué está buenísimo". Es columnista en Mario Wainfeld (sábados de 10 a 13 por Nacional Folklórica FM 98.7). Allí, toca también los mundos del cine, la música. "Hablo de los libros que me gustan o vienen al caso. Entre los invitados a la Feria del Libro viene Richard Ford, que me encanta y acaba de sacar un libro: hablaré de él".

Es una mañana de viernes en Córdoba y desde la radio suena "Ciao bella ciao", la música partisana. Una voz anuncia que el viento recoge historias y María Teresa Andruetto se encarga de contarlas. Así arranca su columna de los viernes la autora de No a mucha gente le gusta esta tranquilidad (Random House Mondadori) y Cleofé (Caballo negro). Andruetto propone un cruce entre realidad y narración. "Cuento historias por la radio, historias de gente que llevo conmigo: porque las conocí, porque me contaron o leí sobre ellas, pero en general se trata de gente común, en cierto modo para descubrir juntos que nadie es común, que todos somos especiales". Andruetto en Nada de otro mundo (lunes a viernes, de 7 a 9,en FM 102.3 Radio Universidad de Córdoba).

Desde un formato más clásico, Fernando Bravo lleva adelante Bravo Continental, allí, miércoles por medio, Paula Margules, autora de la novela Brújula al sur (Emecé) y coautora de Mujeres de Puerto Madero (Atlántida) lleva adelante una sección especial para el horario de la tarde en la AM 590. El espacio propone estimular la lectura. "Ofrece un puente entre la literatura y la vida cotidiana. Con Fernando, partimos de un tema frecuente hacia textos de grandes autores", asegura Margules. Con cada columna de la autora, Bravo lee al aire. Y las respuestas a esas lecturas llegan al piso "cada vez que una docente nos escribe para decirnos que llevó al aula un cuento que leímos". Laura Galarza, autora de Cosas de nadie (Ediciones Del Dock) prefiere que se diga de ella que es lectora. "Busco acercar de manera llana y honesta un libro que a mí me haya gustado. Nunca hablo de libros que no haya leído. Elijo los libros que me conmovieron. Quiero transmitir una experiencia de lectura: qué me pasó a mí con ese libro. Uno solo puede entusiasmar, si está entusiasmado. Eso se transmite", dice Galarza. Está en Sentipensantes (FM 102.7. Universidad Arturo Jauretche, los miércoles de 19 a 21), conducido por Pablo Kulcar. Galarza también hablaba de libros en el programa de Tom Lupo, un clásico de las lecturas, la poesía. En relación a esa magia que la radio produce en el que está del otro lado, considera importante "lograr construir un sueño vívido en el oyente mientras se habla. Y sobre todo, hacerlo de manera simple, sin perder rigurosidad, como con un amigo en un café". Asegura haber aprendido algo central de Tom Lupo, lo llama su gran maestro. "A ponerle color a la voz. Si se es monocorde, el oyente cambia de dial".

De esa relación entre espíritu del programa y columnistas, el escritor que hizo de la autogestión un sello, Hernán Casciari, conocido por diferentes generaciones por Más respeto que soy tu madre, cuenta historias que encuentra en noticias, diferentes lecturas que terminan en su narración, como una de sus más recientes columnas "Bromas que salieron mal". Todo eso dentro del territorio de Andy Kusnetzoff y Cayetano Cajg ( Perros de la calle, Metro 951, de lunes a viernes de 9 a 13). Otro de los escritores, Federico Andahazi, lleva adelante su columna en Le doy mi palabra (Mitre AM 790, de lunes a viernes, 17 a 19), que conduce Alfredo Leuco. No habla específicamente de libros, pero cruza historias y formatos narrativos para tratar distintos temas de la realidad que remiten a títulos de obras y contenidos literarios.

Los que van por más aire

Además de los columnistas, están también esos autores que tienen programa propio. Hablen o no exclusivamente de libros, en sus modos de construir con la palabra, está esa forma de pensar un cuento, una novela. El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, autor de los best seller El puñal (Planeta) y La herida (Planeta), conduce Pensándolo bien (Mitre, de lunes a viernes, de 20 a 22). En sus entrevistas están sus años de oficio periodístico, de narrador.

También periodista y escritor, Reynaldo Sietecase conduce La inmensa minoría (Radio con vos, 89.9 FM, de 13 a 17).

Alguien que tiene años con los libros es Daniel Divinsky, fundador de Ediciones de la Flor, su director editorial por más de 40 años. Lleva adelante Los libros hablan, que pone en primer plano al autor o autora de libros de reciente aparición. "Lo esencial -afirma Divinsky- en la media hora que dura el programa, es la palabra del autor sobre su obra como incitación a la lectura y eventual complemento de ella. Aprovecho el espacio para invitar a consagrados y noveles, sin limitación de género literario". El programa sale por radio UBA FM, 87.9, la emisora de la Universidad de Buenos Aires, todos los lunes, a las 15.

Proveniente de otra disciplina, el actor Gonzalo Heredia siempre fue muy lector; desde hace tiempo, también escribe y en mayo publicará su primera novela. Heredia conduce Notas al pie, junto a Ana Correa y Sebastián Lidijover. Es un programa sobre libros hecho por lectores. Sus conductores aseguran que lo hacen porque les encanta leer y compartir esas lecturas. Sobre el formato, Lidijover dice: "Los tres leemos siempre el libro del autor o autora invitada. Si bien una buena parte del programa es la entrevista, me gusta pensar que todo el programa es un charla entre amigos sobre libros". Se emite los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura, FM 97.9.

Dos escritores coinciden en una misma radio, FM La patriada, FM 102.1: Pablo Ramos y Marcelo Figueras. El programa de Ramos lleva el título de uno de sus libros, El origen de la tristeza (lunes, martes, miércoles y viernes, a la medianoche). Por su parte, Marcelo Figueras, autor de Kamchatka, El negro corazón del crimen (Alfaguara) conduce Big Bang (lunes a viernes, de 22 a 00). Y aunque es más sobre música, Dulces y amargos, del periodista y escritor Osvaldo Bazán, también tiene su anclaje con la literatura, los libros, y el ritual metafórico del tiempo y el mate (lunes a viernes, de 15 a 17, Nacional. AM 870).

Circula una frase en el mundo de la radio que la define así: "La radio es el teatro de la mente". Que sirva entonces esa luz roja de "En el aire", para encender el tiempo en que cuando una historia es bien contada, y desde una voz se ponga todo en juego, no haya cuerpo que se resista a imaginar.